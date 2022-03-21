父親過世戴寧聲請停押 嘉義地院明上午裁定

嘉義市議員戴寧（左）因涉詐領助理費仍在看守所羈押禁見，律師陳澤嘉已向嘉義地院遞狀聲請具保停押。（資料照）

2022/03/21 18:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕前嘉義市議員戴建三20日凌晨過世，享壽80歲，其女兒、嘉市無黨籍議員戴寧涉嫌以人頭詐領助理費，仍在看守所羈押禁見，戴寧委任律師陳澤嘉昨向嘉義地方法院遞狀聲請具保停止羈押，嘉義地方法院合議庭會採書面審理檢察官回覆公文、律師聲請具保停押意見，將於明天上午裁定。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，戴寧的羈押原因仍存在，其父戴建三不是唯一證人，尚有多名證人待訊問，若讓戴寧交保不足以確保其勾串證人之虞，戴寧可依「羈押法」第23條第1項的規定，申請戒護奔喪。

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嘉義地院法官兼發言人洪裕翔表示，今天下午收到檢察官回覆公文，合議庭經書面審理檢方公文及律師聲請具保停押意見，今上午才會有裁定結果。

戴寧遭控涉嫌自2012年6月起，以人頭詐領助理費逾500萬元，嘉檢10日依其涉犯「貪污治罪條例」等罪嫌重大及有勾串證人、共犯之虞等理由，向嘉義地院聲請羈押禁見，法院裁定80萬元交保，檢方11日提出抗告，經台南高分院裁定撤銷、發回重裁，13日嘉義地院重開羈押庭裁定羈押禁見，戴寧不服委任律師提出抗告，經台南高分院裁定駁回，維持原裁定。

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