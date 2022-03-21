不滿陳凝觀指「國台辦狗腿」 蔡衍明求償300萬+登報道歉判決出爐

蔡衍明（見圖）不滿壹電視政論節目「年代向錢看」主持人陳凝觀指是「國台辦狗腿」，提告求償300萬元並登報道歉，台北地方法院認為言論屬善意評論，今判蔡衍明敗訴。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/03/21 18:18

〔記者溫于德／台北報導〕旺旺集團董事長蔡衍明指控，壹電視新聞台政論節目「年代向錢看」主持人陳凝觀在節目上指他是「國台辦狗腿」，提告求償300萬元並登報道歉，節目製作人盧諭慶、壹電視同列被告。台北地方法院認為，陳凝觀言論雖損害蔡衍明名譽，但屬「善意評論」，今判蔡衍明敗訴；可上訴。

蔡衍明主張，「年代向錢看」2019年6月27日播出時，陳凝觀辱罵他是「國台辦狗腿」，嚴重損害他的名譽權，而盧諭慶有權製播節目，卻未刪除或調整節目內容便供大眾社會觀看，又陳、盧受僱壹電視，電視台也應負起連帶責任，故提告索賠300萬元並登報道歉。

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陳、盧與壹電視透過律師解釋，蔡衍明身為公眾人物，陳凝觀是針公眾人物及可受公評之事作意見表述且攸關公共利益，並非僅涉私德，蔡衍明應以較大程度忍讓，且並未在節目上直接指蔡衍明「狗腿」或「國台辦狗腿」，否認賠償責任。

北院認為，陳凝觀以「國台辦的狗腿」指蔡衍明，使社會一般大眾對蔡衍明產生巴結奉承中國政府對台統戰的國台辦單位，與助長中國政治力滲透我國等負面印象，造成蔡衍明的社會評價下降。

然而，蔡衍明創立的旺旺中時集團為跨國型企業，除經營本業食品產銷外，也跨足媒體產業，在國內有中時、中天、中視等多家媒體，規模龐大，因此，旺旺集團是否收受中國政府補貼，其補貼使用用途，又是否有政治力介入及可能隱含的目的或引發的效應，均攸關公眾利益，屬可受公評之事，且細譯陳凝觀的發言，並非單純以負面詞語謾罵蔡衍明，今判蔡衍明敗訴。

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