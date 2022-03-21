為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    天雨路滑！ 砂石車自撞分隔島波及2車 駕駛噴飛受傷

    台一線南州壽元路口今天發生驚悚車禍，駕駛直接拋飛至車外。（警方提供）

    台一線南州壽元路口今天發生驚悚車禍，駕駛直接拋飛至車外。（警方提供）

    2022/03/21 18:31

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕台1線南州路段今天下午發生一起驚悚車禍，1輛砂石車行經台1線壽元路口時，疑因天雨路滑煞車不及，自撞分隔島及路燈，還波及前方停等紅燈及對向共2部車輛才停下，葉姓司機撞破車窗噴出墜地，肋骨斷4根，所幸還清醒，而遭波及者也皆未受傷。

    這起事件發生在今天下午近2點，據目擊者表示，當時不知為何，只見前方的砂石車突然偏向後左方，隨後就撞上安全島，駕駛還當場噴飛，令人膽顫心驚。

    警方獲報後前往現場，發現50歲的砂石車駕駛葉男，由潮州往枋寮方向，沿台1線南下直行，因當時開始下大雨，查覺內側車道前方待左轉的1輛小貨車距離太近，因天雨路滑已煞車不及，唯恐撞上小貨車車輛，因此將車偏向安全島自撞停下。

    不過，砂石車撞擊力道驚人，不僅路燈及電線桿遭攔腰撞斷，整個安全島的路緣石也被撞到粉碎，全部灑落在地，碎石及倒下電桿、燈桿也波及前方停等紅燈及對向共2部車輛，而葉男更是直接撞破車窗拋飛在地，不僅肋骨斷4根，腳踝也骨折，頭部也有外傷，警方到場時意識仍清醒。

    警方表示，葉男經後送東港安泰醫院救治，酒測值為0，已通知公路總局第三區工程處到場協助後續現場清理，有關肇事責任，將調閱相關監視器釐清中，呼籲天雨路滑，行經路口請減速慢行，注意左右來車，並遵守號誌，以維用路人安全。

    台一線南州壽元路口今天發生驚悚車禍，駕駛直接拋飛至車外。（警方提供）

    台一線南州壽元路口今天發生驚悚車禍，駕駛直接拋飛至車外。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    曳引車失控自撞圍牆 駕駛昏迷
    2022/03/21 15:48

    曳引車失控自撞圍牆 駕駛昏迷
    濱海公路3大貨車追撞 硫酸槽車駕駛受困左腳骨折
    2022/03/21 09:31

    濱海公路3大貨車追撞 硫酸槽車駕駛受困左腳骨折

    隨身行動按摩師 日日幫你疏通穴道
    西濱南下155.7K大貨車側翻 鐵塊散落一地
    2022/03/21 08:30

    西濱南下155.7K大貨車側翻 鐵塊散落一地
    台88女師遭鐵片砸死 肇事曳引車當天換零件、隔天完成驗車
    2022/03/20 12:39

    台88女師遭鐵片砸死 肇事曳引車當天換零件、隔天完成驗車

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播