天雨路滑！ 砂石車自撞分隔島波及2車 駕駛噴飛受傷

台一線南州壽元路口今天發生驚悚車禍，駕駛直接拋飛至車外。（警方提供）

2022/03/21 18:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台1線南州路段今天下午發生一起驚悚車禍，1輛砂石車行經台1線壽元路口時，疑因天雨路滑煞車不及，自撞分隔島及路燈，還波及前方停等紅燈及對向共2部車輛才停下，葉姓司機撞破車窗噴出墜地，肋骨斷4根，所幸還清醒，而遭波及者也皆未受傷。

這起事件發生在今天下午近2點，據目擊者表示，當時不知為何，只見前方的砂石車突然偏向後左方，隨後就撞上安全島，駕駛還當場噴飛，令人膽顫心驚。

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警方獲報後前往現場，發現50歲的砂石車駕駛葉男，由潮州往枋寮方向，沿台1線南下直行，因當時開始下大雨，查覺內側車道前方待左轉的1輛小貨車距離太近，因天雨路滑已煞車不及，唯恐撞上小貨車車輛，因此將車偏向安全島自撞停下。

不過，砂石車撞擊力道驚人，不僅路燈及電線桿遭攔腰撞斷，整個安全島的路緣石也被撞到粉碎，全部灑落在地，碎石及倒下電桿、燈桿也波及前方停等紅燈及對向共2部車輛，而葉男更是直接撞破車窗拋飛在地，不僅肋骨斷4根，腳踝也骨折，頭部也有外傷，警方到場時意識仍清醒。

警方表示，葉男經後送東港安泰醫院救治，酒測值為0，已通知公路總局第三區工程處到場協助後續現場清理，有關肇事責任，將調閱相關監視器釐清中，呼籲天雨路滑，行經路口請減速慢行，注意左右來車，並遵守號誌，以維用路人安全。

台一線南州壽元路口今天發生驚悚車禍，駕駛直接拋飛至車外。（警方提供）

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