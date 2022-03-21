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    高市警發布中階警官人事案 34人調動明開牌調派單位

    高市警局今布中階警官二線二星人事案，34名警官調動明確定調任單位。（資料照）

    高市警局今布中階警官二線二星人事案，34名警官調動明確定調任單位。（資料照）

    2022/03/21 17:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局今發布二線二星（七、八序列）警務員人事案，共34人異動，包括偵查員、分隊長、所長、巡官等晉升案，刑大2名分隊長表現優異，包括李國旭與女警官許令升八序升警務員，明天將按排名填缺待分發，至於所長升等後，也將可能重新分發單位，此外，保大特勤中隊長由莫友信接任，34人需於3月23日15時前至新職單位履新。

    名單如下：

    1.岡山分局警務員黃振銘

    2.三民第一分局警務員陳智傑

    3.鳳山分局警務員黃郁庭

    4.小港分局警務員唐文華

    5.湖內分局警務員董榮宗

    6.小港分局警務員蕭介銘

    7.小港分局刑事警務員（第七序列）洪振堯

    8.鳳山分局刑事警務員（第七序列）李沐浤

    9.刑事警察大隊警務員（第七序列）趙魯峯

    10.保安警察大隊特勤中隊中隊長（第七序列）莫友信

    11.左營分局新莊派出所警務員兼所長（第七序列）郭智浩

    12.資訊室警務員（第七序列）朱宣怡

    13.前鎮分局警務員（第七序列）陳佳禾

    14.新興分局警務員（第七序列）陳成材

    15.婦幼警察隊警務員（第七序列）蔡懷仁

    16.林園分局警務員（第七序列）曾益國

    17.左營分局警務員（第七序列）曾志宏

    18.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）姚志遠

    19.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）許鐽騰

    20.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）謝志芳

    21.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）郭盟宗

    22.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）李國旭

    23.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）許令

    24.第八序列行政警務員（服務單位另選填）戴銓成

    25.第八序列行政警務員（服務單位另選填）楊俊豪

    26.第八序列行政警務員（服務單位另選填）陳駿軒

    27.第八序列行政警務員（服務單位另選填）劉佳鑫

    28.第八序列行政警務員（服務單位另選填）林英源

    29.第八序列行政警務員（服務單位另選填）李重臻

    30.第八序列行政警務員（服務單位另選填）林佩璇

    31.第八序列行政警務員（服務單位另選填）邱宣博

    32.第八序列行政警務員（服務單位另選填）郭彥維

    33.第八序列行政警務員（服務單位另選填）林岳宏

    34.第八序列行政警務員（服務單位另選填）黃晨洲

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