高市警發布中階警官人事案 34人調動明開牌調派單位

高市警局今布中階警官二線二星人事案，34名警官調動明確定調任單位。（資料照）

2022/03/21 17:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局今發布二線二星（七、八序列）警務員人事案，共34人異動，包括偵查員、分隊長、所長、巡官等晉升案，刑大2名分隊長表現優異，包括李國旭與女警官許令升八序升警務員，明天將按排名填缺待分發，至於所長升等後，也將可能重新分發單位，此外，保大特勤中隊長由莫友信接任，34人需於3月23日15時前至新職單位履新。

名單如下：

1.岡山分局警務員黃振銘

2.三民第一分局警務員陳智傑

3.鳳山分局警務員黃郁庭

4.小港分局警務員唐文華

5.湖內分局警務員董榮宗

6.小港分局警務員蕭介銘

7.小港分局刑事警務員（第七序列）洪振堯

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8.鳳山分局刑事警務員（第七序列）李沐浤

9.刑事警察大隊警務員（第七序列）趙魯峯

10.保安警察大隊特勤中隊中隊長（第七序列）莫友信

11.左營分局新莊派出所警務員兼所長（第七序列）郭智浩

12.資訊室警務員（第七序列）朱宣怡

13.前鎮分局警務員（第七序列）陳佳禾

14.新興分局警務員（第七序列）陳成材

15.婦幼警察隊警務員（第七序列）蔡懷仁

16.林園分局警務員（第七序列）曾益國

17.左營分局警務員（第七序列）曾志宏

18.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）姚志遠

19.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）許鐽騰

20.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）謝志芳

21.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）郭盟宗

22.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）李國旭

23.第八序列刑事警務員（服務單位另選填）許令

24.第八序列行政警務員（服務單位另選填）戴銓成

25.第八序列行政警務員（服務單位另選填）楊俊豪

26.第八序列行政警務員（服務單位另選填）陳駿軒

27.第八序列行政警務員（服務單位另選填）劉佳鑫

28.第八序列行政警務員（服務單位另選填）林英源

29.第八序列行政警務員（服務單位另選填）李重臻

30.第八序列行政警務員（服務單位另選填）林佩璇

31.第八序列行政警務員（服務單位另選填）邱宣博

32.第八序列行政警務員（服務單位另選填）郭彥維

33.第八序列行政警務員（服務單位另選填）林岳宏

34.第八序列行政警務員（服務單位另選填）黃晨洲

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