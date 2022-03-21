替攸關國安營業秘密案件做準備 高檢署曝光新建置「科技偵查庭」

高檢署智財分署新建置的「科技偵查庭」今天首度曝光，由高檢署書記官長陳佳秀（簡報者）向法務部長蔡清祥等人做簡報。（記者錢利忠攝）

2022/03/21 16:24

〔記者錢利忠／台北報導〕為對應智慧財產法院相關案件的偵查，高等檢察署於2008年7月成立智慧財產檢察分署，為目前唯一的專業檢察署，由於行政院已於今年2月17日通過「國家安全法」部分條文修正草案，未來涉及國家核心關鍵技術的營業秘密案件，可能交由智財高分檢偵辦，高檢署特地優化辦案設施，新建置的「科技偵查庭」今天也首度曝光。

高檢署檢察長邢泰釗表示，高檢署檢察官原先利用會議室充作偵訊場所，既有的設備已不敷使用，在有限的資源與辦公空間配置下，優先規劃建置科技偵查庭、當事人休息室、增設影印室、儲藏室，並增建檢察官辦公室，分階段優化辦公廳舍及完善必要設施，支援辦案所需，提升檢察專業效能。

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今天首度曝光的「科技偵查庭」，結合了數位科技，裝配完整的筆錄製作、錄音錄影、證據投影顯像、遠距視訊（國內及國外）及可視化設備，以符合調查取證的要求。

除了開庭使用之外，法檯下的平臺式座位設計，也兼具會議室（含線上會議）、商談室或調解室等多功能，檢察官可與告訴代理人或相關人員會談。當事人休息室則以簡樸實用的設備，提供當事人明亮、雅緻的等候空間。

高檢署智財分署今天也為相關新設施舉行啟用及揭牌典禮，並由法務部長蔡清祥、行政院政務委員羅秉成、法務部政務次長蔡碧仲、常務次長張斗輝、主任秘書顏迺偉、檢察司林錦村司長及邢泰釗等人共同揭牌。

今天首度曝光的「科技偵查庭」，結合了數位科技，裝配完整的筆錄製作、錄音錄影、證據投影顯像、遠距視訊（國內及國外）及可視化設備，以符合調查取證的要求。（記者錢利忠攝）

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