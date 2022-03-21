為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    替攸關國安營業秘密案件做準備 高檢署曝光新建置「科技偵查庭」

    高檢署智財分署新建置的「科技偵查庭」今天首度曝光，由高檢署書記官長陳佳秀（簡報者）向法務部長蔡清祥等人做簡報。（記者錢利忠攝）

    高檢署智財分署新建置的「科技偵查庭」今天首度曝光，由高檢署書記官長陳佳秀（簡報者）向法務部長蔡清祥等人做簡報。（記者錢利忠攝）

    2022/03/21 16:24

    〔記者錢利忠／台北報導〕為對應智慧財產法院相關案件的偵查，高等檢察署於2008年7月成立智慧財產檢察分署，為目前唯一的專業檢察署，由於行政院已於今年2月17日通過「國家安全法」部分條文修正草案，未來涉及國家核心關鍵技術的營業秘密案件，可能交由智財高分檢偵辦，高檢署特地優化辦案設施，新建置的「科技偵查庭」今天也首度曝光。

    高檢署檢察長邢泰釗表示，高檢署檢察官原先利用會議室充作偵訊場所，既有的設備已不敷使用，在有限的資源與辦公空間配置下，優先規劃建置科技偵查庭、當事人休息室、增設影印室、儲藏室，並增建檢察官辦公室，分階段優化辦公廳舍及完善必要設施，支援辦案所需，提升檢察專業效能。

    今天首度曝光的「科技偵查庭」，結合了數位科技，裝配完整的筆錄製作、錄音錄影、證據投影顯像、遠距視訊（國內及國外）及可視化設備，以符合調查取證的要求。

    除了開庭使用之外，法檯下的平臺式座位設計，也兼具會議室（含線上會議）、商談室或調解室等多功能，檢察官可與告訴代理人或相關人員會談。當事人休息室則以簡樸實用的設備，提供當事人明亮、雅緻的等候空間。

    高檢署智財分署今天也為相關新設施舉行啟用及揭牌典禮，並由法務部長蔡清祥、行政院政務委員羅秉成、法務部政務次長蔡碧仲、常務次長張斗輝、主任秘書顏迺偉、檢察司林錦村司長及邢泰釗等人共同揭牌。

    今天首度曝光的「科技偵查庭」，結合了數位科技，裝配完整的筆錄製作、錄音錄影、證據投影顯像、遠距視訊（國內及國外）及可視化設備，以符合調查取證的要求。（記者錢利忠攝）

    今天首度曝光的「科技偵查庭」，結合了數位科技，裝配完整的筆錄製作、錄音錄影、證據投影顯像、遠距視訊（國內及國外）及可視化設備，以符合調查取證的要求。（記者錢利忠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嚴查加密貨幣等智財犯罪 高檢署科技偵查中心戰情室首曝光
    2022/03/21 16:18

    嚴查加密貨幣等智財犯罪 高檢署科技偵查中心戰情室首曝光
    以太魯閣出軌、復航空難為師 高檢署與運安會辦座談交換意見
    2021/12/30 19:06

    以太魯閣出軌、復航空難為師 高檢署與運安會辦座談交換意見

    同樣水岸房價減擔 桃園小檜溪唯一水岸地標
    街頭聚眾暴力犯罪 高檢署：從嚴從速偵辦
    2021/12/27 19:17

    街頭聚眾暴力犯罪 高檢署：從嚴從速偵辦
    資安犯罪危害國安 高檢署成立「查緝資通犯罪督導中心」
    2021/12/21 13:02

    資安犯罪危害國安 高檢署成立「查緝資通犯罪督導中心」

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播