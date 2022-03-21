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    高雄火鍋店槍擊案速破逮兇嫌 陳其邁指示市警局長頒獎慰勉

    高雄火鍋店槍擊案速破羈押槍手，市長陳其邁肯定警局團隊的努力，指示警察局長黃明昭（右三）頒獎慰勉。（警方提供）

    高雄火鍋店槍擊案速破羈押槍手，市長陳其邁肯定警局團隊的努力，指示警察局長黃明昭（右三）頒獎慰勉。（警方提供）

    2022/03/21 16:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄火鍋店槍擊案4小時內迅速破案，警方不費1彈不損警力，並且順利逮捕開槍的歹徒許嫌，並查扣3把改造槍械、38顆子彈，市長陳其邁肯定並感謝員警辛勞，今指示警察局長黃明昭代他頒獎，感謝警方冒險犯難逮捕犯嫌，黃明昭今午到新興分局破案茶與獎金，慰勉獎勵官警破案，並向暴力犯罪宣戰。

    新興分局長古瑞麟強調迅速偵破該槍擊案，主嫌已被收押，但警方肅槍溯源不停歇，追查槍枝來源杜絕黑槍，更是警方責無旁貸的工作，此次槍擊案由新興分局、刑大偵六隊、保大特勤中隊組成專案小組，案發後積極查緝，迅速逮捕兇嫌，並起獲槍枝與子彈，防止兇嫌在外逃竄造成恐慌，成為警察團隊合作破案的教材。

    刑大也分析高市轄內近3年槍枝犯罪發生情形，109年發生13件，110年發生6件，有逐年下降趨勢，110年與109年相比減少7件，是六都中下降幅度最多，111年度槍枝犯罪迄今為1件，發生數是六都中與台南、台中並列第二低，全國警力的努力下，全國槍枝犯罪行為，已有逐年遞減之成效。

    局長黃明昭表示，有鑑於非法槍械危害社會治安及民眾生命安全至鉅，為貫徹、落實肅槍工作，今（21）日起執行專案肅槍行動，全面檢肅非法槍械，持續強化掃蕩槍械改造工廠，並追查槍械供給流向及來源，防制槍擊案件發生，以淨化社會治安，維護安全生活環境。

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