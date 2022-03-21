犯保「被害保護工作指引」發表 邢泰釗：建立犯保業務SOP

犯罪被害人保護協會今天舉行新書發表會。（記者錢利忠攝）

2022/03/21 15:25

〔記者錢利忠／台北報導〕犯罪被害人保護協會、高等檢察署、台灣更生保護會，今共同舉行「2022被害保護工作指引」、「更生保護工作指引」等2本新書發表會，由身兼犯保及更保董事長的高檢署檢察長邢泰釗親自主持，法務部長蔡清祥、行政院政務委員羅秉成、立委王婉諭及兒童權益促進協會理事長王薇君等多人受邀與會。邢泰釗表示，希望新書能傳承經驗，建立犯罪被害人保護的SOP，提高專業效能。

犯罪被害人保護協會成立至今已23年，近2年持續發展及精進各項服務項目，包括案件不漏接、與法律扶助基金會成立單一窗口服務、友善補償審議機制、重傷被害人家庭服務、疫情紓困振興等諸多措施。

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蔡清祥致詞時表示，法務部推動貫穿式司法保護措施，提早從監獄內的關懷開始，一直到出獄後的更生，每一個環節都能影響更生人是否順利復歸社會，更生保護會制定「工作指引」，讓更保同仁在執行業務時，有專業標準流程可以依循，更生人也能獲得更周全的服務及協助，意義非常重大。

邢泰釗表示，推動更生保護工作，除需有立法與行政部門的協力外，更仰賴第一線工作同仁的經驗交流，才能給予更生人實質有效率之協助，也期待更保夥伴透過「工作指引」瞭解業務內容，互相交流、經驗傳承，提升專業知能，讓更生保護的精神更加落實與精進。

行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，行政院於2018年2月26日核定「強化社會安全網計畫」，強調以家庭為中心、以社區為基石，為貫徹及落實國家重要政策，更生保護會在執行更生保護事業時，扮演重要的角色，而「工作指引」則是更生保護事業「專業面」及「制度面」之深化與精進，也讓保護工作推動能更上一層樓，值得肯定。

犯保指出，編纂「2022被害保護工作指引」的用途在於新進人員晉用的考核、專業人員的在職訓練、志工專業要求，以及外界對本會的監督與鞭策；去年9月，啟動籌編「被害保護工作指引」，歷經近半年時間，召開多次會議並邀請專家學者提供意見，終於統合各項業務標準，發表新書，未來將做為工作人員服務時的重要依循，並透過定期測驗，督促工作人員熟悉各項業務的執行方法。

犯保今年還推出「馨愛築夢小額貸款」方案，為協助馨生人家庭自立，犯保提供最高10萬元的資金，貸款免手續費、不收利息、無需擔保品，讓馨生人不用承受貸款條件等壓力，此次方案還實地訪查在士林分會服務的馨生人邱媽媽，以及嘉義分會馨生人阿容的創業情形，共同設置「馨生商品展售區」，除了讓馨生人的產品有更多曝光機會外，也讓外界更能理解每位馨生人家庭走過的生命歷程及故事。

本月10日，行政院院會通過「犯罪被害人保護法」修正草案，法案名稱修正為「犯罪被害人權益保障法」，由以往的「補償」與「保護」，提升為強調人性尊嚴與同理心，隨著犯保制度的改革，犯保將持續以「有溫度的連結」為基礎，以「即時關懷、一路相伴」的精神，陪伴馨生人一起走過生命的低谷。

犯罪被害人保護協會今天舉行新書發表會。（記者錢利忠攝）

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