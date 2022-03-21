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    首頁　>　社會

    男昨溯十文溪瀑布摔傷 空勤直升機今吊掛下山送醫

    直升機將管男掛運送至東勢河濱公園，由消防人員送往東勢農民醫院就醫。（記者歐素美翻攝）

    直升機將管男掛運送至東勢河濱公園，由消防人員送往東勢農民醫院就醫。（記者歐素美翻攝）

    2022/03/21 13:35

    〔記者歐素美／台中報導〕31歲管姓男子參與5人溯溪團，昨至台中市和平區馬崙山十文溪溯溪，在攀爬瀑布時不慎摔落受傷，空勤直升機昨前往救援因天黑無功而返，今天上午台中市消防局再度請求直升機吊掛，於上午11點多成功將管男吊掛下山，於中午送到東勢河濱公園，轉送東勢農民醫院就醫。

    台中市消防局表示，昨天中午接獲報案，指稱在和平區馬崙山登山口往十文溪方向，由3男2女組成的5人溯溪團，其中，管男在攀登瀑布時跌倒，導致左側髖骨受傷，無法行走，消防局派遣谷關、和平分隊等12人分三梯次及麗陽工作站2人，共計14人前往搜救，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊。

    搜救人員於昨天下午接觸傷者，因現場地形狹窄陡峭，難以搬運，申請直升機執行吊掛，為利於現場救災人員掌握傷者身體狀況，消防局緊急救護指導醫生光田醫院醫師高正國，並與現場指揮官視訊，確認傷者暫無生命危險之虞，醫生於東勢分隊報到後，準備上山前往現場。

    幸今天上午11時多，天氣許可，直升機於11時43分成功執行吊掛任務，於12時01分載運管男降落東勢河濱公園，由石岡91車送往東勢農民醫院就醫。

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