害農地變垃圾場 投警「以車追人」逮獲無良業者
2022/03/21 13:45
〔記者謝介裕／南投報導〕農地變垃圾場！
南投縣各鄉鎮市最近遭不肖業者亂倒垃圾事件迭起，南投分局接獲民眾報案，指稱位於南投市中華路一帶的農地，突然無故遭人傾倒大量廢棄物，隨即成立專案小組，透過路口監視影帶鎖定可疑車輛，再以車追人，終於將涉案的廖姓男子逮捕到案，於今日宣布破案後，依違反廢棄物清理法將廖嫌移送法辦。
警方透露，半個月前，南投分局半山派出所所長黃海榮等人，接獲農地遭人亂倒的檢舉案後，隨即會同南投縣環保局人員實地現場會勘，初估被棄置面積廣達60平方公尺，絕大多數都是磚瓦、土塊等建築廢棄物，形同把私人果園當作垃圾場的偷倒作法，簡直是目無法紀，尤其，偷倒過程中還涉嫌毀損農民辛苦栽種的果樹，經專案小組鍥而不捨的調閱路口監視器分析比對後，也才順利將廖嫌（42歲）逮捕到案。
請繼續往下閱讀...
南投分局長潘仕能說，依廢棄物清理法第46條規定，未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理者，最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金，經查廖嫌本身就是未領有合法執照的業者，可說是罪加一等，也呼籲民眾若發現類似偷倒垃圾異象時，一定要立刻舉報，共為維護居家環境及自然生態盡份心力。