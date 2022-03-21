害農地變垃圾場 投警「以車追人」逮獲無良業者

南投警方在南投市中華路一處農田查獲遭亂倒且堆積如山的廢棄建材等垃圾。（南投警分局提供）

2022/03/21 13:45

〔記者謝介裕／南投報導〕農地變垃圾場！

南投縣各鄉鎮市最近遭不肖業者亂倒垃圾事件迭起，南投分局接獲民眾報案，指稱位於南投市中華路一帶的農地，突然無故遭人傾倒大量廢棄物，隨即成立專案小組，透過路口監視影帶鎖定可疑車輛，再以車追人，終於將涉案的廖姓男子逮捕到案，於今日宣布破案後，依違反廢棄物清理法將廖嫌移送法辦。

警方透露，半個月前，南投分局半山派出所所長黃海榮等人，接獲農地遭人亂倒的檢舉案後，隨即會同南投縣環保局人員實地現場會勘，初估被棄置面積廣達60平方公尺，絕大多數都是磚瓦、土塊等建築廢棄物，形同把私人果園當作垃圾場的偷倒作法，簡直是目無法紀，尤其，偷倒過程中還涉嫌毀損農民辛苦栽種的果樹，經專案小組鍥而不捨的調閱路口監視器分析比對後，也才順利將廖嫌（42歲）逮捕到案。

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南投分局長潘仕能說，依廢棄物清理法第46條規定，未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理者，最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金，經查廖嫌本身就是未領有合法執照的業者，可說是罪加一等，也呼籲民眾若發現類似偷倒垃圾異象時，一定要立刻舉報，共為維護居家環境及自然生態盡份心力。

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