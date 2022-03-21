彰化驚傳國中生舔女童下體 責付法定代理人帶回

彰化地院。

2022/03/21 13:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化近日傳出有未成年少年猥褻女童案件，據了解，上週南彰化某社區正在舉行廟會活動，一名國中生趁機猥褻一名鄰居女童，脫下褲子舔下體，女童尖叫引起注意，警方獲報後逮捕，並移送少年法庭審理。彰化地院表示，審理結果嫌疑人暫無收容必要，責付法定代理人帶回。

本報近日接獲爆料，上週假日南彰化某鄉鎮一所國中男學生，對一名尚在就讀幼稚園的女童猥褻，強迫舔下體等，且雙方就住在附近，女童家長氣得報警抓人，由於當地民風純樸，爆料者氣得罵「這是什麼野蠻鄉鎮」，竟發生這種離譜事。

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經了解，事發當天正在舉行廟會，社區大人都帶著小孩出來看熱鬧，此時男國中生疑似發現被害女童落單，所以將她帶至一走道上趁機猥褻，女童被脫下褲子後驚恐尖叫而引起大人注意，趕緊抓住準備逃跑的男學生，女童家長發現後氣得報警。

對此，警方表示，全案涉及少年及性侵案件，對案情三緘其口，只表示案發後做完筆錄就移送少年法庭審理。彰化縣府社會處表示，該名國中生是國中特教班學障生，並非身障生，可能是正值青春期，對性感到好奇，才會一時犯錯，對此社會處已和教育處將介入輔導。

彰化地院庭長黃齡玉表示，依少年事件處理法規定，該案昨日由少年法庭審理，調查官會對涉案少年進行身心評估與行為調查，並提供鑑別報告後再評估將少年責付法定代理人或家長，若評估後不能責付或已責付不適當，才必須收容於少年觀護所，本案昨日裁定結果，嫌疑人暫無收容必要，責付法定代理人帶回。

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