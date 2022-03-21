加大「移動式測速照相」力道 台中死亡人數減少42人

為防制因超速衍生的交通事故，台中市警局加大「移動式測速照相」力道。（圖由警方提供）

2022/03/21 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕為防制因超速衍生的交通事故，台中市警局交通大隊加強移動式測速照相執法力度，經統計，去年告發32萬餘件，相較前年增加19萬餘件，但在涉及超速的交通肇事案件，去年有255件，比前年減少70件，死亡人數也減少42人，降幅六都排名第一，顯見執行移動式測速照相防制交通事故成效斐然。

交大大隊長徐坤隆指出，去年因疫情緊張，在這段警戒期間雖然人與人接觸減少，惟警方執法不因疫情而鬆懈，特別加強「移動式測速照相」執法力度，針對易飆車、超速等路口（段），採不定時、不定點方式取締，除防制超速所造成的交通事故，也提醒民眾勿存有僥倖心態，認為因疫情期間警方會降低執法強度。

請繼續往下閱讀...

經統計，去年移動式測速照相舉發32萬6182件，與前年同期相比增加19萬6490件，增幅151.5%，比較去年及前年台中市全般交通事故涉及超速肇事件數，去年有255件，與前年同期相比，減少70件，降幅21.5%，另依據全國道安資訊查詢網統計，台中市去年交通事故30日內死亡人數為283人，與去年同期相比減少42人，降幅12.9%，六都排名第一。

徐坤隆表示，今年1月1日至3月20日，移動式測速照相舉發8萬4006件，發生涉及超速的交通事故有57件，與前期相比減少21件，降幅26.9%，為持續防制交通事故發生，擇定轄內易超速違規及肇事熱點，運用移動式測速照相科技設備提升執法強度並彈性規劃測照地點。

而在執行測速照相的地點前，警方都依規定設置「警52」測速取締標誌，提醒並警示來往用路人前有測速照相執法；市警局長蔡蒼柏說，根據數據發現，高能見度與積極的交通執法，對於降低交通事故是有影響的，取締只是手段，目的是希望市民遵守交通規則，以確保自身與他人的通行安全，呼籲駕駛人注意道路速限規定，小心駕駛確保安全，除避免受罰外，也能減少事故發生。

為防制因超速衍生的交通事故，台中市警局加大「移動式測速照相」力道。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法