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    女子搭車坐副駕「抓癢」被開單網笑翻 國道警方出面說明

    女子搭車坐副駕「抓癢」被開單網笑翻，國道警方出面說明。圖為國道警方提供正確繫安全帶畫面。（國道警方提供）

    女子搭車坐副駕「抓癢」被開單網笑翻，國道警方出面說明。圖為國道警方提供正確繫安全帶畫面。（國道警方提供）

    2022/03/21 13:00

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一名女子在網路論壇PO文表示，坐在副駕的她為了抓癢，曾短暫將安全帶卡到腋下，卻被國道警方拍照開罰，文章一出，引起不少網友熱烈反應，更有 人留言「好笑到我收藏了文章」、「我怎麼從頭笑到尾」。開單的國道二隊今天也出面說明相關狀況。

    國道二隊指出，確實對該女子開罰，畢竟安全帶是為了保護民眾，民眾若要抓癢，肩部安全帶位置可依個人調整，但應置於手臂上端以上。不過受罰女子將手往後伸抓癢，若發生狀況緊急煞車，除了減少保護效果，也可能因此受傷，而以往行政法院亦有多起判例支持相關見解。

    國道二隊副大隊長范楊健進一步解釋，以乘客為例，安全帶從右肩延至胸前斜下橫跨過胸口至左臀部側邊，扣入固定點，並於繞過固定點後橫過乘客腹部直至右臀部，最後連結至座椅側邊靠近地板的固定點，整體呈現 V 字型，繫於乘客身上。當車身發生撞擊，安全帶可將駕駛、乘客固定於座椅之上，避免人體與車內結構產生碰撞。

    國道警方也強調，已規劃擴大安全帶執法專案，呼籲用路人繫好安全帶，幼童亦應依規定安置於安全椅，保護自己也保護家人，「繫上安全帶，繫著全家的愛」。

    女子搭車坐副駕「抓癢」被開單網笑翻，國道警方出面說明。圖為國道警方開罰女子畫面。（國道警方提供）

    女子搭車坐副駕「抓癢」被開單網笑翻，國道警方出面說明。圖為國道警方開罰女子畫面。（國道警方提供）

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