專偷店家愛心捐獻箱 中年婦衣著不同粉色可愛鞋子露餡

40歲婦人偷草屯店家的愛心捐獻箱，被拍到穿著粉色可愛拖鞋。（民眾提供）

2022/03/21 12:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮市區有數家飲料店的愛心捐獻箱被偷走，店家的監視器都有拍到是位中年婦人動手，而該婦人在南投、名間等地的車站、店家也也被拍到，雖衣著不同，但鞋子露餡，都穿著同一雙粉色拖鞋，草屯派出所20日凌晨在街頭找到這名40歲婦人，警方出示監視畫面，她看到照片後即點頭承認「那個是我」，而她在草屯市區拿走4個捐獻箱，警方已將她依竊盜罪嫌函送南投地檢署偵辦。

這名40歲中年婦人，在上週四、週五陸續在南投、名間、草屯等3個鄉鎮市，被店家的監視器拍到她大剌剌地將社福團體的愛心捐獻箱抱走，有店家十分火大，在臉書社團PO圖文「這位大姐，你是沒有看到店裡有監視器嗎？偷捐錢箱，你慘了！」，而當天市區其實還有另3家店的愛心捐獻箱也被偷都有跟警方報案。

請繼續往下閱讀...

這名中年婦人在南投、台中等地也有被店家PO出照片，衣著雖不一樣，且正面與側面看的樣子有點不同，但若有拍到全身的，則發現她都穿著一雙很有少女可愛風的粉色拖鞋。

草屯派出所週日凌晨在街頭找到該名婦人，將其帶回派出所，警方讓她看監視器拍到她偷愛心捐獻箱的畫面，她一看畫面即說「那個是我」，坦承捐獻箱是她拿的。

該中年婦人在南投某公車站拿愛心捐獻箱鄉力也被拍到穿粉色拖鞋。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法