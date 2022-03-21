遭控上銬女移工 刑事局警官致歉並祈求原諒

林昶丞聲明。（記者姚岳宏翻攝）

2022/03/21 12:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕遭指控對女移工上銬拖行及呼巴掌、掐脖的刑事警察局偵九大隊警官林昶丞，事後很後悔自己行為，今天發出聲明表達歉意，祈求能獲得當事人及社會的原諒，表示自己願用一切代價做後續彌補處理，也希望母親身體快點好轉。

林說，媽媽已經失智八年，而且是巴式量表0分的重度患者，有痛苦也無法言語，無法自己進食跟如廁，非常不易照護，這幾年都是由他跟姐姐照顧媽媽，他們為了要讓媽媽受到妥善照顧，從六年前就開始聘請外勞，之前的外勞都相處的很好，媽媽身體健康也很穩定。

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但兩年前這個外勞來後，他們很早就發現她不擅長照顧失智患者，也反應要更換其他看護，但因疫情的關係都沒有人可以換，加上媽媽病情最近愈來愈嚴重，甚至已無法進食，醫生說已經是失智末期，種種原因導致我們跟外籍看護的關係越來越差。

林表示，他們長期以來對於看護粗魯對待媽媽情況感到無力跟無奈，不知如何教導看護感同身受，看著媽媽身體健康日益變差，日積月累導致情緒控管不佳，才發生大家都不樂見的情況，已深自檢討和深表歉意，本案件已進入司法程序，他也願用一切代價做後續彌補處理。

另外，姊姊長久以來為了照顧媽媽的身體工作不穩定，目前因為沒有看護所以辭職全心照顧媽媽，加上這次事件，姐姐已身心俱疲，但也深感後悔。他現在只希望能保有工作，為治安奉獻微薄的力量以贖罪，也支撐這個家庭繼續走下去。

最後感謝各位媒體朋友的關心，以及局裡長官跟同仁的體諒與協助，他現在只祈求能獲得當事人及社會的原諒，也希望母親身體快點好轉。

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