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    販毒新招！偽裝小黃運將外送 高市刑大破獲扣毒品4717公克

    偽裝小黃運將外送毒品，高市刑大破獲扣毒品4717公克。（記者黃良傑攝）

    偽裝小黃運將外送毒品，高市刑大破獲扣毒品4717公克。（記者黃良傑攝）

    2022/03/21 12:35

    〔記者黃良傑／高雄報導〕曾經販毒被逮的曾姓男子（24歲）被控吸收手下，指揮黃姓小黃司機租車，交由盧姓、許姓男子開車運毒，重操販毒舊業，曾嫌藏身汽旅調度外送毒品，高市刑大獲報跟監在汽旅逮獲曾男，並在小黃內查獲4717公克毒品咖啡包及K毒，市價達200多萬，以及疑似販毒所得55萬餘元現金，曾嫌矢口否認遭收押，其他手下坦承犯行。

    刑大偵三隊今指出，刑大成立「毒品查緝中心」日前針對各緝毒單位查獲藥腳，交叉比對分析後，鎖定有人專門以「小黃」運送販毒，查出小黃計程車司機黃男（32歲）向車行租借車，主嫌曾男找來盧男（33歲）、許男（23歲）充當運將，掩人耳目，開計程車運輸毒品，再把交易毒所得交給曾嫌。

    刑大會同林園、左營分局組成專案，經向上溯源皆指向同一微信帳號的藥頭所購買，據了解，販毒集團成員由主嫌曾男擔任電話總機，2至3人駕駛計程車負責毒品外送交易，並採24小時輪班制，販毒網絡遍布高雄地區，並經常租賃不同計程車以躲避警方追查，其中唯一真正的小黃運將黃男、離婚同居的前妻呂女（32歲）也被指認一起陪黃運毒。

    刑大在車上查扣毒品咖啡包963包（毛重3390公克）、毒品K他命26包（毛重1327公克）、現金新台幣55萬1300元、販毒交通工具計程車2輛、自小客車1輛、販毒聯絡工作手機等物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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    偽裝小黃運將外送毒品，高市刑大破獲扣毒品4717公克。（民眾提供）

    偽裝小黃運將外送毒品，高市刑大破獲扣毒品4717公克。（民眾提供）

    高市刑大查獲黃姓運將涉嫌運送毒品。（民眾提供）

    高市刑大查獲黃姓運將涉嫌運送毒品。（民眾提供）

    高市刑大查扣販毒交通工具小黃計程車。（警方提供）

    高市刑大查扣販毒交通工具小黃計程車。（警方提供）

    警方壓制販毒集團成員盧嫌。（民眾提供）

    警方壓制販毒集團成員盧嫌。（民眾提供）

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