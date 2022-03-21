不滿失智母遭虐對女移工私刑上銬 警官遭調內勤函送調查

刑事局警官林昶丞指控女移工對她母親大力挖嘴巴強灌食物。（記者姚岳宏翻攝）

2022/03/21 12:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局偵九大隊林姓警官，懷疑印尼籍女移工對他的失智老母親長期照顧不周，還涉嫌凌虐，氣憤之下，竟以上銬拖行、呼巴掌、掐脖及罰跪等方式對女移工施暴，女移工不堪凌辱，一個月前逃離林家，透過仲介對林提告妨害自由及傷害，刑事局表示絕不護短，除主動移送並將林員調往內勤，靜候司法調查，行政責任將等偵結後追懲。

被控凌虐女移工的刑事局偵查員林昶丞，是在2018年進入負責科技犯罪偵查的刑事局偵九大隊，專精分析電腦犯罪，事發後林男承認自己是因不滿女移工長期虐待他母親，情緒失控才會動手，也對自己的激烈行為感到後悔。

請繼續往下閱讀...

女移工阿迪控訴，她前年透過仲介公司協助申請來台，到新北市板橋的林家照顧林母，當時她發現，林家的客廳、房間及廚房等，都有裝設監視器，林男當時解釋，是為了在外也能透過手機遠端掌控母親狀況。

沒想到林男透過監視器發現，阿迪將未退冰的食物，直接拿來餵林母，質問阿迪後不由分說，對著她就是一陣暴打，去年2月，林母因尿布疹送醫治療，又問阿迪明明規定一天要幫母親換5次尿布，為何只換3次？阿迪雖辯駁，但林家姊弟卻不相信。

阿迪指控，去年7月，林男指稱她未幫母親換尿布，竟以手銬銬她雙手、用力拖行她20分鐘，林男姊姊甚至強迫她穿上尿布，還說必須等感染後才可以換掉，一共穿了10天；甚至還趁她印尼的家人視訊時，向阿迪媽媽告狀，並當著媽媽的面打阿迪的頭，當下阿迪媽媽向林男道歉。

阿迪說，林男稱在母親身上發現紅腫，懷疑阿迪對母親施虐，經常動手打她，甚至罰她跪在監視器前4個小時，還苛扣她薪水，沒收手機，不准張揚被打，她受不了才會逃跑向仲介公司求救，並委由律師提告。

刑事局偵九大隊大隊長鄢志豪指出，林男因長期照顧母親，承受很大壓力，事母至孝的他認為女移工對母親照顧不周，才會動手；銬移工的手銬非警用手銬，整個案情還在釐清中。

刑事局表示，林男因母親患病生活無法自理，僱用外籍看護長期照料，衍生外籍看護對林母涉嫌傷害情事，雖是林員個人私下不當行為，與公務無關，但涉嫌觸法部分，刑事局獲悉後已主動調查，並依妨害自由、強制罪等由，移送新北地檢署偵辦，並將林員調整至內勤靜候調查，行政責任則俟偵結後追懲。

刑事局說，林員事後深表悔意，在仲介的調解下已與外籍看護和解中，已將其列為關懷輔導對象，同時針對同仁於勤餘的個人行為涉及不法，刑事局深感遺憾，將加強同仁法制觀念，並列為案例教育宣導。

刑事局表示絕不護短，主動移送偵辦。（記者姚岳宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法