虐殺檳榔西施還焚屍 凶手情侶確定逃死

潘子鑑（左）、陳諭詩（右）被控虐殺檳榔西施還焚屍，高院考量潘、陳行凶時年紀尚輕，依殺人罪各判刑14年6月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照，本報合成）

2022/03/21 12:04

〔記者溫于德／台北報導〕17歲林姓台日混血少女24年前到桃園檳榔攤工作，疑似侵占款項遭虐死焚屍滅跡，後經秘密證人檢舉才偵破，高等法院考量潘子鑑、陳諭詩行凶時年紀尚輕，依殺人罪各判刑14年6月，案發時僅15歲的陳女14年2月，最高法院駁回上訴定讞，潛逃國外的共犯吳昶弘仍通緝中。

判決指，被害林姓少女在潘子鑑等人合夥經營的檳榔攤工作。1998年12月9日前某日，服役中的潘子鑑懷疑林女懷疑私吞營收款，潘男夥同女友陳諭詩、吳昶弘將她拘禁在檳榔攤2樓房間，另名陳女則認為林女喜歡她的男友，加入毆打凌虐行列。

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林女曾一度逃離，但逃離前揚言檢舉潘子鑑、陳諭詩與吳昶弘涉嫌涉吸毒，潘男等3人萌生殺意，捉回林女後剃光頭凌虐、用毛巾絞死，棄屍八德區草叢，再載到平鎮郊區焚屍滅跡。

1998年12月9日，林女被發現時死狀悽慘，但因焚屍現場沒有監視器，身上和附近找不到證件，也沒有家屬出面指認，全案陷入膠著，檢警只能採DNA建檔，以無名屍下葬。

全案直到2019年有秘密證人出面指認，警方循線找到林女家屬比對DNA，證實無名屍就是林女，重啟偵辦，查獲凶手是潘子鑑等人。

桃園地院認為，潘子鑑、陳諭詩雖在庭上表達歉意，但依歷來供述可知，2人仍卸責給其他共犯，難認有真心悔悟且手段兇殘，但尚未達「公民與政治權利國際公約」所定情節最重大程度，如對2人長期監禁、輔以監所教化，當可深入反省，尚無剝奪2人生命而與社會永久隔離必要，去年1月依殺人罪各判無期徒刑、褫奪公權終身，陳女則被少年法庭判14年8月。

高院審理時，潘子鑑否認殺人，辯稱僅參與事後棄屍、焚屍，陳諭詩也一改原本認罪態度，翻供稱「我只是在場看見，沒有動手」，合議庭根據多名證人證詞與事證，認為2人卸責之詞並不可採，並指僅因細故便虐殺林女，死後還焚屍滅證，足見當下心態凶狠，但考量潘男等人行凶時年紀都輕、思慮欠周，案發至今已20餘年，依殺人罪改判潘子鑑、陳諭詩各14年6月，案發時僅15歲的陳女14年2月，最高法院駁回上訴定讞。

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