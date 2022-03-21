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    以為遇到「送肉粽」！宮廟遶境沿途撒冥幣 民怨髒亂又嚇人

    誇張，宮廟遶境沿途灑冥幣逾200公尺不掃民眾以為碰到「送肉粽」，還封路、製造噪音民怨四起。（民眾提供）

    誇張，宮廟遶境沿途灑冥幣逾200公尺不掃民眾以為碰到「送肉粽」，還封路、製造噪音民怨四起。（民眾提供）

    2022/03/21 10:39

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕實在太誇張！苗栗縣頭份市民舉報，當地一間廟會昨天下午至傍晚舉辦廟會遶境活動，但參與的陣頭去沿途大撒冥幣，沿途超過200公尺都散落冥幣，讓附近住戶與行經民眾晚間一見心裡發毛，甚至有人以為自己碰到傳統「送肉粽」習俗場景，認為相當不吉利，也痛批破壞環境清潔，甚至還一度在宮廟所在地的巷弄未經核准封路，引來警方關切。

    苗栗縣政府環保局今天指出，目前已經接獲報案，將會依污染路面開罰1200至6000元，雖然晚間宮廟接獲民怨頻頻清理，但仍逃不過罰單。

    頭份警方則說，一開始該宮廟遶境有向警方申請路權，打算要封住頭份市幹道中正路往宮廟所在地的小巷弄，但警方考量該巷弄狹小，無法會車不予核准，昨天也前往現場要求撤掉封路的交通錐。

    不久後，警方又接獲民眾反映陣頭遶境傳來陣陣電子音響噪音不斷，嚴重干擾附近住家生活，也前往要求改善，並且蒐證，若環保局需求將轉交給環保局針對噪音部分開罰。

    事情引發民怨後，事主雖出面道歉，但民眾仍不買單，批評說「撒成這樣拍拍屁股就走人」、「是要居民自己掃嗎」、「如果有人抽菸菸蒂掉下豈不是釀成火災」、「晚上見到還以為碰到送肉粽」。

    誇張，宮廟遶境沿途灑冥幣逾200公尺不掃民眾以為碰到「送肉粽」，還封路、製造噪音民怨四起。（民眾提供）

    誇張，宮廟遶境沿途灑冥幣逾200公尺不掃民眾以為碰到「送肉粽」，還封路、製造噪音民怨四起。（民眾提供）

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