蒜頭季開始竊案頻傳 雲警啟動護蒜專案

台西警分局加強夜間田間巡邏，加強防竊。（記者詹士弘翻攝）

2022/03/21 09:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林蒜頭採收季節已經開始，由於種植地點多於偏僻處所，易為宵小行竊目標，雲林不少地方均傳出蒜頭少量被竊事件，台西、北港等分局已啟動「護蒜專案」，針對蒜頭田及曝曬場所執行巡邏勤務，並與各鄉守望隊相互合作，輔導業者增設監視器，加強防竊，以保障農民辛勤心血。

雲林縣是蒜頭種植大縣，現在已進入採收期，由於蒜頭採收相對容易，已有不少蒜田傳出被偷採問題，雲林縣長張麗善表示，雲林縣是農業大縣，蒜頭是雲林縣內的特有農產品，每年3至5月的蒜頭採收期，面對大量且分散的蒜頭種植農地成警方棘手問題，但是警力有限，民力無窮，除了警察的綿密巡邏外，還需要民眾及各守望相助巡守隊的共同巡邏防竊，如果有發現可疑立即通報警方查處，

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台西分局長黃念生表示，沿海地區蒜頭是產量大宗，警方高度重視農田安全，已規劃護蒜專案啟動安全維護勤務作為，提高巡邏密度，同時也與轄區農民保持連繫，另執行定點稽查、加強盤查人車等強化勤務作為，並結合守望相助巡守隊，共同執行防竊專案勤務加強各項防竊措施，呼籲民眾若發現有可疑人士在農田間徘徊，務必提高警覺，並打110或派出所電話，杜絕宵小可趁之機。

北港分局長蔡培元指出，警方已針對季節性農產品採收期規畫專線巡邏，整合社區巡守隊協防，加強村里廣播、文宣等提醒農民注意防竊，持續監控再犯率高的治安顧慮人口再犯案，並呼籲中間商及盤商勿購買來路不明的作物。

警方除針對蒜田、曬場及儲存倉庫周邊，規劃設置巡邏箱加強巡邏及防竊勤務，另派員至家庭工廠、市場、牛墟及大型傳統市場宣導，呼籲民眾勿收購來路不明之農產品，從「竊、收、銷」三管齊下，加強偵辦、阻斷銷贓管道，全力嚇阻竊盜犯罪。

台西警分局即日起已啟動護蒜專案。（記者詹士弘翻攝）

北港警分局加強蒜田、曬場及儲存倉庫巡邏勤務。（記者詹士弘翻攝）

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