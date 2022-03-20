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    台中十文溪男子攀爬瀑布摔傷 天暗直升機繞3圈無法吊掛

    搜救人員先將受傷的男子移到平緩空曠處。（記者歐素美翻攝）

    搜救人員先將受傷的男子移到平緩空曠處。（記者歐素美翻攝）

    2022/03/20 23:10

    〔記者歐素美／台中報導〕3男2女今天到台中市和平區八仙山的十文溪溯溪，其中1名男隊員攀爬瀑布時不傎滑落摔傷，卡在峭壁受困，隊員趕緊打119報案，台中市消防局派員趕往救援，同時申請空勤總隊直升機支援吊掛，但山區天色已暗，直升機繞行3趟仍無法吊掛，消防隊員因此今晚留守現場，陪傷者與友人，明天早上將繼續申請直升機前往救援。

    台中市消防局於今天中午接獲報案指稱，5人溯溪團在和平區馬崙山登山口往十文溪方向 ，1名男隊員不慎滑倒造成左側髖骨受傷，消防局派出谷關、和平分隊8人、山難搜救義消5人、林務局麗陽工作站2人，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往。

    溯溪團成員在瀑布攀爬時，不慎滑落摔傷，卡在峭壁無法行動，因當地沒有訊號，同行友人為了報案，走了1公里多，手機才有訊號向外求援，但消防局搜救人員趕到現場，同時申請空勤直升機協助吊掛，但直升機到達時，天色已暗，繞行3趟仍無法完成任務，搜救人員因此兵分二路，引導3名溯溪客先行下山，其餘人員留守傷者及友人，在山中過夜。

    因意外地點位在瀑布峭壁上，需過溪走鐵線吊橋，消防隊員先將傷者移置平緩空曠處，將等明天早上再度申請直升機吊掛，傷者及1名友人，連同消防人員共10人，則在現場生火等待天明。

    3男2女今天到台中市和平區八仙山的十文溪溯溪，其中1名男隊員攀爬瀑布時不傎滑落摔傷，台中市消防局派員趕往救援。（記者歐素美翻攝）

    3男2女今天到台中市和平區八仙山的十文溪溯溪，其中1名男隊員攀爬瀑布時不傎滑落摔傷，台中市消防局派員趕往救援。（記者歐素美翻攝）

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