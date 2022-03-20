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    男子因拆夥心不甘衝火鍋店開槍 檢方聲押防逃獲准

    高雄許姓男子（中）衝入火鍋店開槍射殺前合夥人後逃逸落網，檢方複訊後向法院聲押獲准。（記者黃良傑攝）

    高雄許姓男子（中）衝入火鍋店開槍射殺前合夥人後逃逸落網，檢方複訊後向法院聲押獲准。（記者黃良傑攝）

    2022/03/20 22:07

    首次上稿 20:44
    更新時間 22:07

    〔記者黃良傑／高雄報導〕在高雄經營中古車行的許姓男子（41歲）疑不滿經營權落入前合夥人黃姓男子手上，轉租的租金又落空，前夜得知黃姓前合夥人和女友在新興區某連鎖火鍋店用餐，涉嫌持MP9衝鋒槍進入店內開槍行兇，黃男身中3槍送醫，幸無生命危險；許嫌犯案後把槍棄置在新興區公所前花圃，今（20日）凌晨在大寮區被警方圍捕落網，車上又搜出2把手槍、38顆子彈；高雄地檢署檢察官複訊後，以涉殺人未遂、槍炮等罪嫌罪，有逃亡之虞，向法院聲押，法官今晚9點54分裁准羈押。

    據了解，許嫌原和被害人黃男（38歲）、技師等人，合資在仁武經營中古車行，由他轉租當二房東再轉租車行，每月可收取2萬多元租金，車行疑因債務周轉困難，兩人商討欲找其他股東一起解決，但無下文，黃、許二人拆夥，不料，經營權卻由黃男負責，許男還少了租金收入，心生不滿。

    許男19日晚上得知黃男和女友在吃火鍋，準備好MP9衝鋒槍上膛子彈，找不知情的毛姓友人開車載他到火鍋店，許男下車走進店內和黃男理論起口角，返回車上取槍又回店，見黃男從洗手間走出時開槍，被害人左右肩膀各中一槍貫穿，另一槍擊中顏面，子彈卡在顱骨，血跡噴濺在許嫌身上，黃男中槍意識清楚，怒嗆要會找兇嫌算帳。

    警方組成專案小組，今天凌晨在大寮區發現許嫌駕駛的紅色轎車，3、4輛偵防車採口袋戰術包抄，警方研判歹徒隨身攜槍，攻堅時異常小心且迅速，以優勢警力包圍攔截，強力將他拖下車壓制逮捕，從許嫌車上起出改造手槍2支與38顆子彈，再循線至扔棄兇槍的地點搜索，查獲一把MP9改造衝鋒槍。

    許嫌落網委請律師陪同應訊，坦承憤怒行兇，由於該批改造槍枝具殺傷力，且改造手法並不粗糙，警方擴大偵辦追查槍彈來源，偵訊後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，檢方向法院聲請羈押。

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