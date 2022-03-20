保七中隊長反鎖喊不公 同仁婉惜︰應受了很大委屈

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德，昔日破案說明案情的畫面。（警方提供）

2022/03/20 14:00

〔記者許國楨／台中報導〕保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德不滿被調動，反鎖駐地槍械室4小時控不平，隨即被長官提出諸多不適任的調職理由，同仁則說，莊員帶隊偵辦相關環保廢棄物及食安案件很認真，也頗獲檢方好評，但以此方式表達訴求，令人婉惜「應該真的受了很大的委屈」。

保七總隊第三大隊第二中隊今天通知媒體，針對此事件由副總隊長張隆興召開記者會說明，卻是由總隊長李政曉親上火線說明表示，莊員在2019年10月曾言詞騷擾女警，記申誡一次，2020年11月在勤務中參加飲宴未依規定出入勤，申誡一次。

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另今年2月8日中午時段，勤務中飲酒違反報告紀律，經調查屬實，在今年3月18日，召開人評會，認定行為不適合擔任主管職務，調整為非主管警務員，並記過處理，調離現職，卻因此次職務異動，不服處分，未依規定提出救濟，反而在昨天深夜，藉主管清點槍械為由，進入槍械室後反鎖，以激烈手段表達訴求。

因槍械涉及個人、同仁安全，行為已涉及刑法恐嚇罪，「此風不可長」，依法報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，另外行政違紀部分，另外陳報警政署，組成專案小組調查，追究責任議處，李更強調，不管是具名或匿名檢舉，只要調查屬實定會查辦。

而此事也在警界引起熱議，有同仁替他抱屈說，該單位負責環保及食安等相關業務執行，經常配合環保署、食安署執行一些偷濫倒廢棄物，或是非洲豬瘟查獲越南不明肉品等查緝案件，莊員帶隊偵辦很認真，績效也很好，連報請指揮偵辦的檢察官都表示肯定，「應該真的受了很大的委屈」，才採取這種激烈手段。

同仁說，莊員昨天有上班，在交接前以清點槍彈為由進入槍械室基本上沒有問題，只是反鎖槍械室控訴不平的舉動，已涉及刑法的恐嚇危害安全罪，目前全案已由檢察官指揮偵辦，是否違法要由檢察官認定，根據影片內容來看，在槍械室並未使用槍械甚至揮舞，但即便未來不起訴或緩起訴，官司問題難免影響心情。

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