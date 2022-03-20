撒百元鈔侮辱債權人還拍下PO網 惡男判拘70天

基隆地院近日審結，依觸犯公然侮辱等罪，判處吳男拘役70天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2022/03/20 11:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓男子去年5月15日凌晨3時許，受謝姓友人之託，歸還其張姓女友3千元。吳男糾眾約出張女，表示要幫謝男還債，卻拿出30張百元鈔票，佯裝遞給張女，等對方伸手時，竟將鈔票丟擲在張女前面，藉機羞辱，還將影片上傳IG，傳述侮辱張女過程。基隆地院近日審結，依觸犯公然侮辱等罪，判處吳男拘役70天，得易科罰金。

檢警調查，謝姓男子因不滿張姓女友向自己催討3千元的債務，於案發前向吳男抱怨，並請他出面代為「處理」。案發當時，吳男帶著多名友人，前往張女家中，聯繫張女表示將要幫謝男歸還3千元。

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張女不疑有他，出面取款，但卻發現吳男拿出30張百元鈔票，準備還債；吳男假意將錢交付給張女，一見她伸手拿錢，就直接把30張鈔票丟在地上，意圖幫謝男出氣，過程均被同行的張姓友人拍下。

同年9月7日晚間5時許，吳男又在社群網站Facebook（臉書）及Instagram（IG）限時動態上，分別利用兩個帳號，刊登當時對鄭女丟擲紙鈔過程影片，藉此傳述張女曾遭吳男丟擲紙鈔羞辱狀況，貶損張女的人格尊嚴與社會評價。

法官審理時，吳男承認有將鈔票丟擲在張女面前一事，且有向張姓友人索取當初羞辱對方的畫面上傳臉書及IG。

另張女也向法官表示，案發當時吳男除了丟擲鈔票外，離開時還大罵「幹你娘機掰」等辱人字眼，且自己母親也有聽見；但張母雖稱有聽見有男性罵該言語，但卻未見是否為吳男辱罵，而其他人則稱未聽見吳男辱罵張女。

法官審理後認為，吳男在友人面前對張女丟擲30張百元鈔票，已觸犯公然侮辱罪；另將該影片及文字敘述上傳到臉書及IG，意圖散布於眾已觸犯加重誹謗罪，分別判處拘役30、55日，應併執行拘役70日，得易科罰金7萬元。此外，吳男涉及辱罵被害人部分，因罪證不足，諭知無罪。

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