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    中國新娘「歸寧」返鄉不回 台灣男幾度寄錢喚不回訴離婚

    彰化地院外觀。（記者顏宏駿攝）

    彰化地院外觀。（記者顏宏駿攝）

    2022/03/20 10:48

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣蕭男透過婚友社，花30萬元娶得家住廣州的中國新娘，前年2月接來台灣同住，之後公開宴請賓客，不料疫情爆發，女方堅持要回老家「歸寧」，蕭男考量陪同往返需耗掉28天的隔離時間，恐賠上工作，於是由女方獨自一人前往，不料女方「一去不回」，蕭男大歎「買來的婚姻禁不起考驗，一場瘟疫，讓他賠了夫人又折兵」。

    蕭男是在2019年10月透過婚友社到中國跟女方見面，雙方相處才10天的時間就決定共赴紅毯，結為連理，先生回台前先到當地政府機關登記結婚，女方於隔年2月隻身到台灣與先生同住。

    女方來到台灣，見先生居住的地方破舊、簡陋，自稱「水土不服」，先生為了安撫愛妻，花了10萬元做住家整修，女方仍嫌不足，要求每月給2萬5000元的生活費，還要買一部轎車供她代步。

    蕭男期待有一美滿的婚姻，對於女方的請求都應允照辦，2019年7月正式在台公開宴請賓客，婚宴結束，女方不顧中國疫情發燒，堅持返鄉「歸寧」，男方則礙於工作，來回得隔離28天，索性放由女方自己回去，豈料女方此去「一去不歸」，男方苦苦哀求「回來吧」，女方要求「寄生活費，我就回去」，男方1月11日匯了台幣5萬，女仍未歸，男方繼續哀求，女方再回「寄機票錢來，我就回去」，男方2月8日再匯10萬元，女方依舊不回來。

    如今男方已經「切心（死心）」，到彰化地院訴請離婚，他說，只想身邊有個伴，感情的事可以培養，但一場瘟疫讓他們分隔兩地，「十分後悔讓她獨自一人回去歸寧」，當初若不顧疫情嚴重，一道回去歸寧，太太可能就一起回台」。

    他審理的法官認為，被告長期滯留中國未歸，拒絕返台行使婚姻義務，已使婚姻出現重大破綻，故准予離婚。

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