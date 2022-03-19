「每次放學回家都要摸大腿」 機警國中生助同學逃離火坑

小夢紙條寫著「每次放學回家都要摸大腿」，被機警同學看到，協助救出火坑。（示意圖）

2022/03/19 21:39

〔記者吳政峰／台北報導〕兩名國中女生2020年間無意間看到同學小夢（化名）的紙條，上寫著「用他的臭死的舌頭舔我重要部位」、「每次放學回家都要摸大腿」等語，察覺有異，趕緊向班導報告。班導詢問小夢是不是被父親猥褻，她才瞪大雙眼流下眼淚點頭，表示很痛苦。高等法院認定父親觸犯家暴妨害性自主罪，日前判刑1年10月。

小夢生長於單親家庭，與父親住在同一間房間，她打地鋪，父親則睡在床上，沒想到從國小二年級開始，就遭到父親侵犯，涉世未深的她覺得噁心，不知道該怎麼辦，也不敢跟祖父母說，只好把苦往內心裡藏，隱忍多年。

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她不敢跟外人求助，只好透過寫紙條的方式，宣洩對父親的怨恨與噁心，每次寫完就藏在鉛筆盒裡，宛若把鉛筆盒蓋上，就能遮掩痛苦。

2020年間，小夢某夜睡覺之際，突然感到褲子被脫下，有人用舌頭舔她的下體，她睜眼一看，又是獸父，時間長達20分鐘，她深感難受，決定動手穿上褲子。父親見她清醒，才未繼續侵犯。

早上起床，小夢把對父親的怨恨寫在紙條上，置入鉛筆盒裡，到學校上課。當天剛好要交換禮物，2名女同學跟她借筆看，沒想到打開鉛筆盒的時候，一張張紙條就掉了出來，上面寫的字雖然不多，但怵目驚心。

「每次放學回家都要摸大腿」、「趁我睡覺時脫我褲子」、「也用他的臭死的舌頭舔我重要部位」、「為什麼我要出生到○○○這個爸爸家」、「我忍受那麼多年而我狠決不會放下」、「他該死該死，我已經受不了這個家」、「如果我有了自己家庭那麼我要怎麼跟對象說此這件事」、「說來說去都是死王八蛋害我有陰影」。2同學看完機警察覺有異，趕緊通報班導。

班導研判小夢遭到父親玷辱，趕緊找她談話，小夢被問到「摸大腿的人是爸爸嗎？」多年來的委屈全部湧上心頭，凝視著前方頻頻掉眼淚。班導再次確認「真的是爸爸嗎？」小夢終於點頭，不再隱忍，傷心與痛苦糾結在她的表情與言談間，讓班導都心碎了，趕緊向上通報，把小夢救出火坑。

一審批評小夢父親罔顧人倫，為圖一己性慾滿足而猥褻未成年的女兒，造成小夢至今連短袖、短褲、短裙都不敢穿，甚至還面臨要告爸爸的情況，造成心理難以磨滅的陰影與傷害。

而在小夢出庭作證後，其父竟當場恫稱：「妳告我沒關係阿，我會告到底」，且否認犯行，讓法官重轟「惡劣可見一斑」，決定量處1年10月徒刑。小夢父親不服，提起上訴，日前被高院駁回，可上訴。

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