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    攀登竹縣五峰天頓山 1女山友霞喀羅溪谷摔傷

    1名女山友在霞喀羅溪谷不慎摔傷，無法自行下山，同行者先將她抬到安全處所等待救援。（竹縣府消防局提供）

    1名女山友在霞喀羅溪谷不慎摔傷，無法自行下山，同行者先將她抬到安全處所等待救援。（竹縣府消防局提供）

    2022/03/19 19:22

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉天頓山上月甫傳出救援事件，今天（19日）又再發生登山客受傷情事，1名50多歲女山友自霞喀羅溪上切時不慎摔落受傷，同行友人打119求救，消防人員協助傷口包紮後，以軟式擔架將她固定後，一路推拉帶出山區送醫，所幸患者沒有大礙。

    消防局表示，受到疫情影響國人暫仍無法出國，隨著本土疫情緩和加上天氣放晴，出遊民眾明顯大增，不但風景區湧現人潮，不少冷門登山路線也越來越多人探訪；但登山健行之前，請民眾務必做好準備，除應結伴同行，掌握天候狀況，清楚了解登山路線和路況難易程度，備妥地圖、頭燈、保暖衣物、行動電源以及足夠的水和食物，同時也要評估自己的精神和體力。

    消防局表示，今早約7點50分獲報，來自新北市的登山客一行6人準備攀登天頓山時，其中1名女山友在霞喀羅溪谷不慎摔傷，無法自行下山，同行者先將她抬到安全處所等待救援；第二大隊出動五峰分隊4名警消偕同2名義消上山，約1個小時後找到患者。

    經檢視，患者前額有一處撕裂傷，右眼瘀青，腰椎疼痛，腳踝也受傷，意識清楚，協助消毒傷口並包紮，將她固定在軟式擔架，輪流以繩索搬運上山，約下午1點將她平安護送就醫治療。

    霞喀羅國家步道在上月21日發生一起失聯意外，28日有4名登山客攀登天頓山受困霞喀羅溪溪谷，因體力不支無法自行下山。消防局提醒，發現自己迷路可撥打119或112求救，待在原地等待救援，千萬不要為了尋找水源而下切溪谷，以免迷失方向。

    新竹縣五峰鄉天頓山今天發生登山客受傷情事，1名50多歲女山友自霞喀羅溪上切時不慎摔落受傷，消防人員以軟式擔架將她固定後，一路推拉帶出山區送醫。 （竹縣府消防局提供）

    新竹縣五峰鄉天頓山今天發生登山客受傷情事，1名50多歲女山友自霞喀羅溪上切時不慎摔落受傷，消防人員以軟式擔架將她固定後，一路推拉帶出山區送醫。 （竹縣府消防局提供）

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