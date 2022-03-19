行政院變成資源回收場 公務員愛囤物吃考丙

行政院一名職員把公家場域當成囤物區，前年考績吃丙，不服興訟要求撤銷，日前被台北高等行政法院駁回。（情境照、資料照；本報合成）

2022/03/19 17:42

〔記者吳政峰／台北報導〕一名行政院李姓公務員有囤物癖好，不只在辦公室囤積報章雜誌、鍋碗瓢盆等物，把行政院當成資源回收場，還取走別單位的音響擴大機，經長官與同事勸阻無效，被政風處列為廉政風險人員，前年考績吃丙，李員不服，興訟要求撤銷，日前被台北高等行政法院駁回。

判決指出，李員平時不注重穿著，衛生習慣不佳，亦少與同仁寒暄往來，經常收集舊報紙、雜誌、公文封及鍋碗瓢盆，堆積於辦公桌與宿舍周邊，甚至連其他公務空間及樓頂都成為他的置物空間，宛若把行政院當成回收場。

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長官與同事多次勸說，李員承認有囤積雜物傾向，雖多次允諾依限清空雜物，惟每次整理完沒多久又開始囤物，嚴重影響行政院的環境整潔與辦公紀律，2020年被政風處提列為廉政風險人員。工作表現上，李員平時漫不經心，公文收發不時有漏收及遲誤情形，主管擔心他囤物害到公文書夾雜錯漏與時效延宕，多次調整工作，但未見改善。

主管受不了，近年來多次懇談請求改善，期能透過人事處安排特約心理師諮商，李員終於承認自己有囤積症的現象，願意接受協助，惟遲遲未進行，直到他2020年間某日清晨4時許跑到外交部擅自拿走音響擴大機、被政風單位查處後，他才同意跟心理師碰面，接受輔導。

雖然李員在工作與品性表現上不理想，但主管只督促輔導改善，並為了讓他改過向善，多年來考績只評定為乙等，直到他跑到外交部拿東西，驚動其他機關，上級炸鍋，認他違反公務人員應廉潔自持的義務，嚴重損害行政院聲譽，主管才將他的前年考績列為69分丙等。

李員不服，興訟要求撤銷考丙，主張他誤以為音響是外交部不要的物品才會拿走，願意接受懲處，但不應被擴張為盜取公物，行政行為應採取對他損害最小方式為之。考績列為丙等，將對他的轉職、升遷及心理造成重大影響，也無法領取考績獎金及年終獎金。

台北高等行政法院調閱李員的平時成績、考核紀錄、獎懲及具體優劣事蹟，認為主管評定他2020年的年終考績為丙等，並無逾越比例原則或濫用裁量，日前駁回其訴，仍可上訴。

行政院一名職員把公家場域當成囤物區。（資料照）

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