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    5次性侵少女 惡狼興訟要求停止強制治療

    李男多次持凶器侵入住宅性侵。（情境照）

    李男多次持凶器侵入住宅性侵。（情境照）

    2022/03/19 16:16

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名李姓男子2005年間，多次持凶器侵入住宅性侵未滿14歲的少女，被依強制性交罪判刑9年，2013年縮刑期滿，但因仍有高度再犯可能性，被裁定進入醫院接受強制治療。他不滿已經治療9年還無法出院，興訟要求停止治療。高等法院認為一審基隆地院未給予李男陳述意見的機會，日前發回更裁。

    2005年間，李男攜帶兇器侵入住宅，性侵多名未滿14歲的少女，被判刑9年，2006年進入台北監獄服刑，經過縮刑，到2014年執行完畢。在徒刑期滿前，北監安排性侵害身心治療課程，並送交治療評估會議討論。

    委員認為李男犯下5次強制性交罪，在監治療結果不明顯，而無法提報假釋，如果執行期滿放他出去，恐有高度再犯風險，決議提報強制治療，2014年經基隆地院裁准，強制李男入草屯療養院附設大肚山莊接受治療。

    醫院每年均定期評估李男狀況，李男堅稱自己被陷害，對於犯行缺乏悔意，且無法澄清犯案動機，抗拒司法制裁，經過醫療團隊評估，難認他的再犯風險已顯著降低，故對李男的強制治療持續進行，至今已9年。

    李男不想再接受治療，興訟聲請停止治療，主張自己並沒有如治療師所述否認、不知反省、對被害人缺乏同理心、情緒偏向冷漠等情況，但未被基隆地院採信，駁回其訴。

    李男不服，提起抗告，強調基隆地院未依大法官釋字第799號解釋意旨，給予他答辯的機會，逕自駁回其聲請，違反程序規定。

    高院認為，法官要裁准或否決強制治療，攸關李男的權益甚鉅，而原審基隆地院在裁定駁回李男的聲請之前，確實未依799號解釋意旨，給予李男親自或委任辯護人到庭陳述意見的機會，程序不符合正當法律程序原則，撤銷原裁定，發回基隆地院更裁。

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