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    脖圍34公分勒成29.5公分！律師舉「永山基準」：希望高院聽見被害家屬的聲音

    一審判處兇手梁育誌死刑。（資料照，取自臉書）

    一審判處兇手梁育誌死刑。（資料照，取自臉書）

    2022/03/19 06:14

    〔記者王捷／台南報導〕馬國鍾姓女大生姦殺案一審判死，委任律師林瑞成說，被害者家屬鍾媽媽聽到法醫報告，死者的脖子原本34公分，被兇手勒成29.5公分，兇手卻說是「不小心的」，淚灑法庭；他認為全案符合日本死刑範例「永山基準」，且在鄭捷死刑案中，最高院也認為，「教化可能」不在死刑處罰的考慮範圍內，該案關係台灣司法的國際形象，也希望最高院法官能多聽聽被害者的聲音。

    由於我國刑事訴訟法的規定，死刑在一審判決後，要到最高法院才會定讞，然而一審判死，到了二、三審出現逆轉的案例時有所聞，律師林瑞成指出，這幾年來大家常聽到重罪「加害者」的聲音，但被害者家屬往往因為心碎無法在媒體上獲得話語權，加上一些影視作品，廢死議題廣泛被討論，然而死刑判決仍有一定的教化作用。

    林瑞成舉日本最高法院在1980年代的死刑規定「永山基準」，這個標準分類了9項，如雙面刃，對死刑做出條列式的解釋，同時也相當於廢除死刑的基礎，這9項標準分別是：犯罪的性質、動機、手段、受害的人數、對社會的影響、嫌犯的年齡、前科、犯後狀況；這評量的標準是從日人永山則夫因隨機槍殺4人被判處死刑時提出的。

    永山則夫有7位兄弟姊妹，因貧窮、教育受限，加上沒有家庭支持，對人生感到失望，雖然想自殺卻沒有勇氣，因此在1968年間偷了一把手槍並隨機殺了4人搶錢，犯案時才19歲，一審判決死刑後他在監獄內奮發讀書，還出版小說獲得文學獎，並將版稅捐給被害者家屬，在二審認有教化可能改判無期，到最高院時發回更審法官提出9項標準，認為永山的人生經歷同樣發生在其他兄弟姊妹上，卻沒有像他這樣犯下重罪，且另外4位受害者的家庭也很悲痛，歷經21年訴訟，在1990年死刑定讞。

    林瑞成說，用永山則夫的案例來看，他認為兇手梁育誌符合「永山基準」，以我國最高院鄭捷的死刑來看，最高院的法官認為死刑是「不得不」的選擇，且若處以死刑，那「是否能教化」就不該在考慮的範圍內，而是應該回到兇手的手段是否兇殘、犯案的前科、動機還有犯後的態度。

    反觀梁育誌，他曾有性犯罪紀錄，法醫的科學報告回推兇手殘暴的手段，硬生生把死者的脖圍從34公分勒到剩下29.5公分，梁育誌卻認為是「不小心」的，被發現後還故意欺騙警方棄屍位置，又辯稱是自首，林瑞成希望司法人都能聽到被害者跟家屬的聲音。

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