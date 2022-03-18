為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國小輔導女教師不適任被解聘 人本追縱後續情況竟挨告

    人本教育文教基金發文追縱不適全教師後續情況竟挨告。（翻攝人本臉書粉專）

    人本教育文教基金發文追縱不適全教師後續情況竟挨告。（翻攝人本臉書粉專）

    2022/03/18 13:03

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市前鎮區某國小姚姓女代理專任輔導教師，在輔導學生時突然躺在地板上，還邊輔導邊吃東西、滑手機，甚至有學生拿美工刀發洩情緒，她還無動於衷，校方以不適任解聘她後，姚師又考上屏東縣某國小代理專輔老師，人本教育文教基金會發文追縱並踢爆此事，竟被姚師提告誹謗罪，但檢方偵結後認定人本所撰寫的內容沒有不實，偵結處分不起訴。

    檢方指出，原本在前鎮區某國小擔任代理專任輔導教師的姚女，被人本、里長和家長們指控她工作不認真，輔導學生時不但在課堂暴怒講電話嚇到學生，上課常遲到，一節課40分鐘，僅指導個案6分鐘，其餘時間只顧吃，任由學生於諮商室奔跑、嬉戲，甚至學童拿美工刀發洩情緒、爬到4樓走廊護欄，並拆圍籬跑出校園，姚師完全無動於衷。

    家長們提出書面聲明要求解聘，但校方開會後只記小過，決議續聘，引發家長抗議，直到高市教育局介入，姚師才在2019年2月被校方以不適任為由解聘；2019年，人本發現姚師又考上屏東某國小代理專輔老師，人本緊急通知該校，校方才取消姚師的錄取資格。

    人本將這一連串的事件，以「【這個案子後來怎麼了（四）】#那個到處找工作的不適任輔導老師」為題在臉書及網站撰文，姚師發現後認為人本散布不實內容提告誹謗罪；雄檢偵查時，檢方根據校方會議紀錄及相關文件，認定人本發文內容並無不實之處，且教師的教學品質及學生受教權屬可受公評之事，因此認定罪證不足，偵結處分不起訴。

    人本與家長召開記者會伻擊校方。（資料照）

    人本與家長召開記者會伻擊校方。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國中老師施暴、辱罵學生不如狗... 高市教育局：該師涉案不止1件
    2022/01/06 09:33

    國中老師施暴、辱罵學生不如狗... 高市教育局：該師涉案不止1件
    20年換6間！被檢舉就調校今年還爽退 人本監院陳情中市府護航虐童師
    2021/12/16 14:50

    20年換6間！被檢舉就調校今年還爽退 人本監院陳情中市府護航虐童師

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    兒虐定義不明確 立委籲健全法令、公開裁罰紀錄
    2021/10/26 12:42

    兒虐定義不明確 立委籲健全法令、公開裁罰紀錄
    教師遭控不當管教 苗縣教育處、校方回應了
    2021/10/21 17:15

    教師遭控不當管教 苗縣教育處、校方回應了

    三高病友也要小心青光眼？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播