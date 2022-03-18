國小輔導女教師不適任被解聘 人本追縱後續情況竟挨告

人本教育文教基金發文追縱不適全教師後續情況竟挨告。（翻攝人本臉書粉專）

2022/03/18 13:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市前鎮區某國小姚姓女代理專任輔導教師，在輔導學生時突然躺在地板上，還邊輔導邊吃東西、滑手機，甚至有學生拿美工刀發洩情緒，她還無動於衷，校方以不適任解聘她後，姚師又考上屏東縣某國小代理專輔老師，人本教育文教基金會發文追縱並踢爆此事，竟被姚師提告誹謗罪，但檢方偵結後認定人本所撰寫的內容沒有不實，偵結處分不起訴。

檢方指出，原本在前鎮區某國小擔任代理專任輔導教師的姚女，被人本、里長和家長們指控她工作不認真，輔導學生時不但在課堂暴怒講電話嚇到學生，上課常遲到，一節課40分鐘，僅指導個案6分鐘，其餘時間只顧吃，任由學生於諮商室奔跑、嬉戲，甚至學童拿美工刀發洩情緒、爬到4樓走廊護欄，並拆圍籬跑出校園，姚師完全無動於衷。

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家長們提出書面聲明要求解聘，但校方開會後只記小過，決議續聘，引發家長抗議，直到高市教育局介入，姚師才在2019年2月被校方以不適任為由解聘；2019年，人本發現姚師又考上屏東某國小代理專輔老師，人本緊急通知該校，校方才取消姚師的錄取資格。

人本將這一連串的事件，以「【這個案子後來怎麼了（四）】#那個到處找工作的不適任輔導老師」為題在臉書及網站撰文，姚師發現後認為人本散布不實內容提告誹謗罪；雄檢偵查時，檢方根據校方會議紀錄及相關文件，認定人本發文內容並無不實之處，且教師的教學品質及學生受教權屬可受公評之事，因此認定罪證不足，偵結處分不起訴。

人本與家長召開記者會伻擊校方。（資料照）

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