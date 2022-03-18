為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小學防疫影響家長作息 男校長竟被家長抹黑和女教務主任搞曖昧

    台北市信義區某小學去年因疫情實施遠距教學，男校長竟因此遭家長誣指與女教務主任搞曖昧。小學防疫示意照，與新聞內容無關。（台北市教育局提供）

    台北市信義區某小學去年因疫情實施遠距教學，男校長竟因此遭家長誣指與女教務主任搞曖昧。小學防疫示意照，與新聞內容無關。（台北市教育局提供）

    2022/03/18 12:36

    〔記者錢利忠／台北報導〕小孩就讀台北市信義區某小學的鍾姓男家長，不滿校方在疫情期間實施遠距教學，竟教唆黃姓友人上網抹黑男校長與女教務主任「搞曖昧」，氣得校長提告；台北地檢署考量2人已獲校長撤告妨害名譽，此部分予以不起訴；不過，黃某向北市教育局檢舉校長，另涉非告訴乃論的誣告罪，今予以緩起訴1年，條件是支付公庫5萬元。

    去年5月，鍾男小孩就讀的小學因疫情停課，並實施遠距教學，他疑不滿校方的防疫措施打亂其作息，憤而教唆黃姓友人上網抹黑校長；不僅如此，黃姓友人還一狀告到北市教育局，誣指男校長與女教務主任搞曖昧。

    校長得知後氣得報警提告，檢警根據上網留言的IP位址，循線約談2人到案，不過2人一開始均否認犯行。然而就在檢方偵查期間，鍾、黃2人私下與校長達成和解，獲對方撤告屬於告訴乃論之罪的妨害名譽，此部分2人因此獲不起訴。

    不過，黃某除了上網抹黑校長之外，還「加碼」到教育局網站投訴，使自己招惹上非告訴乃論的誣告罪；檢方考量黃某已認罪並與對方達成和解，同意給予其自新的機會，予以緩起訴1年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Delta病毒入侵新北校園 國立暨大開學至10/3遠距教學
    2021/09/08 17:09

    Delta病毒入侵新北校園 國立暨大開學至10/3遠距教學
    遠距教學讓孩童近視風險大增 眼科醫師提出居家建議
    2021/06/27 13:12

    遠距教學讓孩童近視風險大增 眼科醫師提出居家建議

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    管中閔評疫情︰台灣仍應超前部署 才能站得更好
    2020/07/30 09:54

    管中閔評疫情︰台灣仍應超前部署 才能站得更好
    模擬「1校1班級停課」 花縣國小186班級今線上演練
    2020/04/22 16:30

    模擬「1校1班級停課」 花縣國小186班級今線上演練

    三高病友也要小心青光眼？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播