小學防疫影響家長作息 男校長竟被家長抹黑和女教務主任搞曖昧

台北市信義區某小學去年因疫情實施遠距教學，男校長竟因此遭家長誣指與女教務主任搞曖昧。小學防疫示意照，與新聞內容無關。（台北市教育局提供）

2022/03/18 12:36

〔記者錢利忠／台北報導〕小孩就讀台北市信義區某小學的鍾姓男家長，不滿校方在疫情期間實施遠距教學，竟教唆黃姓友人上網抹黑男校長與女教務主任「搞曖昧」，氣得校長提告；台北地檢署考量2人已獲校長撤告妨害名譽，此部分予以不起訴；不過，黃某向北市教育局檢舉校長，另涉非告訴乃論的誣告罪，今予以緩起訴1年，條件是支付公庫5萬元。

去年5月，鍾男小孩就讀的小學因疫情停課，並實施遠距教學，他疑不滿校方的防疫措施打亂其作息，憤而教唆黃姓友人上網抹黑校長；不僅如此，黃姓友人還一狀告到北市教育局，誣指男校長與女教務主任搞曖昧。

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校長得知後氣得報警提告，檢警根據上網留言的IP位址，循線約談2人到案，不過2人一開始均否認犯行。然而就在檢方偵查期間，鍾、黃2人私下與校長達成和解，獲對方撤告屬於告訴乃論之罪的妨害名譽，此部分2人因此獲不起訴。

不過，黃某除了上網抹黑校長之外，還「加碼」到教育局網站投訴，使自己招惹上非告訴乃論的誣告罪；檢方考量黃某已認罪並與對方達成和解，同意給予其自新的機會，予以緩起訴1年。

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