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    首批教召人員今解召 前日教召營區軍人下溝救失足老翁

    軍方派出軍醫替老翁初步處理傷口，避免感染。（記者魏瑾筠翻攝）

    軍方派出軍醫替老翁初步處理傷口，避免感染。（記者魏瑾筠翻攝）

    2022/03/18 12:06

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕陸軍第六軍團步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」，將於今天下午解召。值得一提的是，前天晚間6點多，在桃園市蘆竹區教召人員營區內休息的柯姓上士，聽見外頭傳來孱弱呼救聲，發現是名83歲徐姓老翁失足跌落小溝，柯員不畏髒污，立即下到水溝將老翁拉救至地面，在軍警消協助下，徐翁經送醫治療，幸無大礙。

    桃園市蘆竹警分局表示，徐翁於16日晚間與妻子外出訪友，孰料在返家途中誤走田野小徑，由於沒有路燈照明，徐翁失足掉落在蘆竹區南山路三段357巷附近、約1公尺深的田邊水溝，幸好一旁是教召人員營區，柯姓上士在營區內聽到呼救聲，見義勇為，立刻上前將徐翁即時救起，才未發生憾事。

    警方表示，外社派出所長石佳育及警員廖國隆當時巡邏經過，也立即加入協助，發現徐翁全身多處擦傷，無力行走，衣物也已濕透，隨即通報119，軍方也派出軍醫替老翁初步處理傷口，避免感染，並拿椅子讓徐翁坐著休息，所幸救護人員到場進行初步檢傷後，老翁無大礙，隨即將他送往醫院做進一步檢查。

    警方呼籲，長者於夜間外出，請穿著色彩鮮艷服裝，並選擇有路燈照明道路，切勿貪圖便利捷徑，行走偏僻小逕，以免發生意外。

    軍方派出軍醫替老翁初步處理傷口，避免感染。（記者魏瑾筠翻攝）

    軍方派出軍醫替老翁初步處理傷口，避免感染。（記者魏瑾筠翻攝）

    救護人員到場，協助將老翁送往醫院做進一步檢查。（記者魏瑾筠翻攝）

    救護人員到場，協助將老翁送往醫院做進一步檢查。（記者魏瑾筠翻攝）

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