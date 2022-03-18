SPA會館主打「妹妹很會噴水」 員警衝進去只看到「乾乾的床墊」

員警等在包廂外，待從事性交易的男女完事後才進去逮人。（讀者提供）

2022/03/18 09:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市七賢二路某按摩SPA館疑有違法從事色情性交易，轄區警方喬裝消費者入內探詢時，先控制櫃台人員，再聽聲辨位，透過令人臉紅心跳的嬌喘聲找到從事性交易的包廂，員警等他們辦完事再進去逮人，將涉嫌賣淫的黃姓女子和SPA館的蔡姓負責人送辦。

警方指出，日前接獲情資指出，七賢二路某按摩SPA館疑有違法從事色情性交易，在網路以各種情色文字廣告及圖片招攬客人，強調妹妹「很會噴水」，並以新台幣2000元的價錢從事全套性交易。

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員警連日蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票，16日下午3點由員警先喬裝消費顧客入內詢問時，趁機控制櫃檯負責人蔡男（37歲），支援警力隨後上樓查緝，隨即在2樓包廂聽見「人與人連結」的喘息聲，專案人員聽聲辨位在門外等候，待聲音停歇後立即進入表示身分，順利查獲完事的一對柯男（42歲）、黃女（43歲）。

雖然該店主打妹妹「很會噴水」，但員警在包廂裡後只看到「棉被很亂、但床墊乾乾的」，顯然有廣告不實之嫌；警方當場扣得營業日報表、臨檢燈遙控器、電梯磁扣等證物，男客與女服務生訊後依社會秩序維護法移請裁罰，蔡男則依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

SPA會館主打小姐很會噴水，但警方表示只有看到「乾乾的床墊」。（記者黃佳琳翻攝）

SPA會館主打小姐很會噴水，但警方表示只有看到「乾乾的床墊」。（記者黃佳琳翻攝）

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