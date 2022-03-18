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    新竹市破爛水溝蓋如針刺陷阱 女學生踩空小腿受傷惹眾怒

    女學生踩到年久失修的水溝蓋，腿部因此受傷。（圖翻攝自新竹大小事臉書社團）

    女學生踩到年久失修的水溝蓋，腿部因此受傷。（圖翻攝自新竹大小事臉書社團）

    2022/03/18 07:35

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹市一名女學生昨天（17日）步行於北大路時，踩到鏽蝕損壞的水溝蓋，結果小腿陷入水溝蓋破洞，造成開放性傷口，她的家人在臉書發文提醒民眾行經該路段時要小心，不要成為第二個受害者，網友則痛罵台灣道路基礎建設實在太落後。

    昨日深夜有網友在臉書社團「新竹大小事」PO文指出，他的姪女下課要回家時，於北大路293號附近踩到年久失修的水溝蓋，由於水溝蓋過於破爛，導致女學生一腳踩空送醫，原PO對此痛批「太扯了吧」，並提醒其他民眾不要成為第二個受害者。

    從原PO貼出的照片可以看到，該水溝蓋已經破了一個大洞，破洞周圍的隔柵因鏽蝕而出現尖銳凸角，宛如針刺陷阱。

    女學生的家長也在貼文下方留言表示，真的很心疼自己的孩子，踩到水溝蓋後造成開放性傷口，縫了7針。

    對此新竹市議員劉康彥回應，該水溝蓋上方原被佔用堆滿花盆，近日因市府執行「北大路清道專案」，原佔用花盆清走後，造成鏽蝕的溝蓋露出，導致同學跌倒，目前現場已先擺放交通錐及警示燈，並暫以鐵板覆蓋避免人車掉落，區公所也會加強巡查。

    網友則紛紛抱怨台灣道路維護量能不足，也有人透露：「早就有人去提報了，但是政府機關流程要走吧，施工有優先順序吧，反正沒死人就慢慢弄，出事就提升順序，這就是現在的行政機關體制」。

    當前已先用鐵板與三角錐覆蓋溝蓋。（圖翻攝自新竹大小事臉書社團）

    當前已先用鐵板與三角錐覆蓋溝蓋。（圖翻攝自新竹大小事臉書社團）

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