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    首頁　>　社會

    曾嗆方仰寧扛轎 吸毒轎班頭又鬧警所被王爺「降服」

    王姓男子大鬧警所，偵查隊長王宥薦（左綠衣者）用神明說法勸服王男離開。（記者王捷攝）

    王姓男子大鬧警所，偵查隊長王宥薦（左綠衣者）用神明說法勸服王男離開。（記者王捷攝）

    2022/03/18 05:56

    〔記者王捷／台南報導〕去年5月有吸毒前科的王姓轎班頭，因轎班成員吸毒被捕，踹門大鬧警所，揚言要局長方仰寧出來替「西港王爺」扛轎，今天凌晨他又到同一間警所擾亂，原因是他在花園夜市遇見「夢中的仇人」，抄起安全帽就打人被告，他並向警方強調，上次也來鬧過一次，後來偵查隊長王宥薦告訴他，替神明扛轎是神聖的工作，他應該要收斂一下脾氣，成功用王爺將他請出警所。

    40多歲的王男有多次毒品前科，他自稱是轎班的頭，去年他得知自己的轎班成員涉毒品案被捕，到警五分局擾亂，要求警方放人否則要局長來扛轎，引起軒然大波後，但不到一天他又因為吸毒被警方逮捕；事件過了不久，他因為毒品案遭通緝，王男執意要警方翌日再抓他，因為西港王爺出陣的事宜還沒交代，起初警方好言相勸，去南檢問訊，很快就出來了，結果遭到王男嗆「生殖器」反駁。

    由於警方認為王男挑釁，使用強制力壓制逮捕他，雙方發生拉扯後，警方也對王男提告妨害公務，後來南院認為王男拒捕抵抗並沒有積極傷害警方的行為，因此判處無罪，王男也因此認為警方此舉「凹蠻」記恨至今，直到他今天凌晨到了警所看到警察就大罵，之前警察「凹」他。

    這次王男又因為做出奇怪的行為被告，他今天凌晨0時許經過花園夜市附近時，他發現一個路人就是他的仇人，還不時出現在他夢裡，上前攔下對方並質問有沒有認識廟會的？對方被他問的莫名其妙，本來想要走開，豈料王男抄起安全帽就打人，無辜的路人被打了一下與王男拉扯還擊，期間王男的安全帽甩出去，又砸到另一個無辜的路人，最後兩人都對王男提告傷害、毀損。

    但王男做完筆錄後卻沒有離開，看到警察就說「上一次」逮捕他時「凹蠻」，警員不想理他，王男還特別強調他去年就有來警所鬧過，問警員有沒有印象，不斷在值班台前大聲嚷嚷，由於有上一次經驗，偵查隊很快動員偵查佐出勤，偵查隊長看他說話沒有邏輯，就搬出王爺與王男溝通，聲稱替神明扛轎要很有修養，最後才讓王男語塞走出警所。

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