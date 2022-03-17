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    3/17 雙贏彩、今彩539頭獎各開1注 都落在高雄

    今晚（3月17日）開獎的第111000065期今彩539，頭獎開出1注；第111000065期雙贏彩，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月17日）開獎的第111000065期今彩539，頭獎開出1注；第111000065期雙贏彩，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/03/17 22:23

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月17日）開獎的第111000065期今彩539，頭獎開出1注，由高雄市鳳山區五甲三路31號1樓「匯星彩券行」開出；第111000065期雙贏彩，頭獎開出1注，由高雄市前鎮區公正路68號1樓「豐盈彩券行」開出；第111000022期威力彩，頭獎摃龜。

    第111000022期威力彩中獎號碼為「第一區：06、08、12、21、29、32，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共52注中獎，每注可得2萬元；伍獎共288注中獎，每注可得4000元；陸獎共2218注中獎，每注可得800元；柒獎共3880注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬932注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9342注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5935注中獎，每注可得100元。

    第111000022期38樂合彩中獎號碼為「06、08、12、21、29、32」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共70注中獎，每注可得5750元；二合共1607注中獎，每注可得750元。

    第111000065期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、06、07、10、11、13、14、16、20、22」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共122注中獎，每注可得500元；肆獎共1436注中獎，每注可得100元。

    第111000065期今彩539中獎號碼為「18、19、26、34、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共145注中獎，每注可得2萬元；參獎共5683注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5523注中獎，每注可得50元。

    第111000065期39樂合彩中獎號碼為「18、19、26、34、37」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共218注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8794注中獎，每注可得1125元。

    第111000065期3星彩中獎號碼為「590」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000065期4星彩中獎號碼為「8101」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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