院檢合力「轉刑裁定」 成功移交首起中國以外台籍罪犯返鄉

調查局今天自友邦史瓦帝尼王國，將在史瓦帝尼走私價值7200萬元犀牛角的蕭姓、陳姓人犯移交回台服刑。（調查局提供）

2022/03/17 18:56

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣與史瓦帝尼王國2019年簽署「中華民國 （臺灣） 政府與史瓦帝尼王國政府受刑人移交暨刑罰執行合作協定」，以利雙方移交受刑人返鄉坐牢，17日兩國首度利用此協定，持「轉刑裁定」移交兩名在史國犯案的受刑人回台服完殘刑，而本案也是我國首起從中國以外的國家，移交台人返國受刑的任務。

法務部指出，日前經由外交部及我國駐史瓦帝尼大使館的協助，配合中央流行疫情指揮中心提供的防疫指引，11日指派調查局6名調查官前往史國，17日成功戒送2名在史國受刑的台灣人，返台執行剩餘刑期，完成我國第一件自中國大陸地區以外的跨國接返受刑人任務。

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法務部表示，我國與史國2019年2月27日在簽署「中華民國 （臺灣） 政府與史瓦帝尼王國政府受刑人移交暨刑罰執行合作協定」，為首件我國與非洲國家簽署的跨國移交受刑人協定。簽完之後，法務部即規劃接返2名在史國犯下狩獵法等罪而入監服刑的台灣人。

本案提交「跨國移交受刑人審議小組」會議審核通過，先由台北地檢署向台北地院聲請取得轉刑裁定，再由法務部核發接收命令，交檢察官指揮執行，最後請本部調查局派人赴非執行接返任務。

法務部指出，部長蔡清祥指示移交須兼顧人道精神，相關人員針對疫苗接種、往返路徑規劃、途中戒護人力安排、返國防疫方式等事宜，多次與外交部、檢察署、調查局沙盤推演，終順利將2名受刑人接返我國。

該2名受刑人入境後，檢疫作業均依指揮中心防疫規範辦理，待確認健康無虞後，將發監接續執行殘餘刑期。

我國除自史瓦帝尼王國接收前述2名台籍受刑人返回我國服刑外，另已完成移交7名德籍受刑人、1名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人與1名波蘭籍受刑人，分別返回德國、英國、丹麥、波蘭等國繼續服刑，展現我國在國際司法互助上的努力。

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