落網畫面曝光！狠夫殺妻逃亡2天 累癱躲宮廟工地午睡就逮

警方今天下午趕到陳嫌躲藏宮廟工地逮人時，他還在呼呼大睡。（記者許國楨攝、警方提供；本報合成）

2022/03/17 17:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子15日疑因小孩撫養權問題，與林姓妻子起口角，竟持利刃一刀刺死妻子，騎車逃逸，途中棄車徒步再換計程車，「跳蛙式」落跑，企圖製造斷點。陳男逃亡2天後，警方今天循線在北屯區一間興建中宮廟工地內逮到他，依殺人罪嫌究辦。

據查，43歲陳嫌打零工為生，素行不良，曾涉犯毒品、妨害自由罪，與小他6歲的林姓妻子分居，妻子帶著4歲兒子回娘家住。15上午10點左右，林女抱著小孩，由妹妹騎車載回北屯住處拿衣物，離去時，陳男突然騎車回家，兩人疑因小孩撫養權問題爆發衝突。

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陳嫌問了一句「這樣就要走了喔」，隨即將妻子從機車上拉扯下來，當著母親、幼子及小姨子面前，持利刃刺向妻子胸口，妻子當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。警方同時間趕到現場拉起封鎖線採證，但陳嫌早一步騎機車逃離，轄區第五分局與市刑大立即組成專案小組追緝。

專案小組循車牌「以車追人」，調閱路口監視器畫面發現，陳嫌行凶後企圖投靠友人，友人曾勸他出面投案未果，接著陳嫌棄車徒步，途中換搭至少4次計程車，每次都搭一段路就下車徒步，還曾在路旁停留近半小時，刻意製造斷點，躲避追緝。

陳嫌關掉手機，斷絕連絡，走了大半個台中市區，第一晚曾短暫落腳一處工地，因睡不安穩離開，繼續走路。專案小組運用大數據分析親友關聯、車輛軌跡，調閱數百支監視器畫面地毯式過濾，今天下午1點左右鎖定陳嫌藏匿北屯一處興建中的宮廟工地，調度優勢警力趕往。

警方在2樓發現仍在午睡中的陳嫌，頭上還有看似棉被等物品做靠枕，底下還墊了塑膠墊，身旁則散落一地啤酒罐與菸。警方叫醒陳嫌，他臉上沒有驚慌表情，也無反抗意圖，雙手舉高直接投降，隨後帶警方起出犯案凶器折疊刀。警方目前持續偵訊中，將依殺人罪嫌送辦。

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殺妻逃亡陳嫌束手就擒。（警方提供）

陳嫌行凶同款折疊刀。（警方提供）

警方今天下午趕到陳嫌躲藏宮廟工地逮人時，他還在呼呼大睡。（警方提供）

警方趕到陳嫌躲藏宮廟工地逮人時，他還在睡午覺。（警方提供）

陳嫌藏匿興建中的宮廟工地。（記者許國楨攝）

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