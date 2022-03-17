為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    落網畫面曝光！狠夫殺妻逃亡2天 累癱躲宮廟工地午睡就逮

    警方今天下午趕到陳嫌躲藏宮廟工地逮人時，他還在呼呼大睡。（記者許國楨攝、警方提供；本報合成）

    警方今天下午趕到陳嫌躲藏宮廟工地逮人時，他還在呼呼大睡。（記者許國楨攝、警方提供；本報合成）

    2022/03/17 17:29

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子15日疑因小孩撫養權問題，與林姓妻子起口角，竟持利刃一刀刺死妻子，騎車逃逸，途中棄車徒步再換計程車，「跳蛙式」落跑，企圖製造斷點。陳男逃亡2天後，警方今天循線在北屯區一間興建中宮廟工地內逮到他，依殺人罪嫌究辦。

    據查，43歲陳嫌打零工為生，素行不良，曾涉犯毒品、妨害自由罪，與小他6歲的林姓妻子分居，妻子帶著4歲兒子回娘家住。15上午10點左右，林女抱著小孩，由妹妹騎車載回北屯住處拿衣物，離去時，陳男突然騎車回家，兩人疑因小孩撫養權問題爆發衝突。

    陳嫌問了一句「這樣就要走了喔」，隨即將妻子從機車上拉扯下來，當著母親、幼子及小姨子面前，持利刃刺向妻子胸口，妻子當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。警方同時間趕到現場拉起封鎖線採證，但陳嫌早一步騎機車逃離，轄區第五分局與市刑大立即組成專案小組追緝。

    專案小組循車牌「以車追人」，調閱路口監視器畫面發現，陳嫌行凶後企圖投靠友人，友人曾勸他出面投案未果，接著陳嫌棄車徒步，途中換搭至少4次計程車，每次都搭一段路就下車徒步，還曾在路旁停留近半小時，刻意製造斷點，躲避追緝。

    陳嫌關掉手機，斷絕連絡，走了大半個台中市區，第一晚曾短暫落腳一處工地，因睡不安穩離開，繼續走路。專案小組運用大數據分析親友關聯、車輛軌跡，調閱數百支監視器畫面地毯式過濾，今天下午1點左右鎖定陳嫌藏匿北屯一處興建中的宮廟工地，調度優勢警力趕往。

    警方在2樓發現仍在午睡中的陳嫌，頭上還有看似棉被等物品做靠枕，底下還墊了塑膠墊，身旁則散落一地啤酒罐與菸。警方叫醒陳嫌，他臉上沒有驚慌表情，也無反抗意圖，雙手舉高直接投降，隨後帶警方起出犯案凶器折疊刀。警方目前持續偵訊中，將依殺人罪嫌送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    殺妻逃亡陳嫌束手就擒。（警方提供）

    殺妻逃亡陳嫌束手就擒。（警方提供）

    陳嫌行凶同款折疊刀。（警方提供）

    陳嫌行凶同款折疊刀。（警方提供）

    警方今天下午趕到陳嫌躲藏宮廟工地逮人時，他還在呼呼大睡。（警方提供）

    警方今天下午趕到陳嫌躲藏宮廟工地逮人時，他還在呼呼大睡。（警方提供）

    警方趕到陳嫌躲藏宮廟工地逮人時，他還在睡午覺。（警方提供）

    警方趕到陳嫌躲藏宮廟工地逮人時，他還在睡午覺。（警方提供）

    陳嫌藏匿興建中的宮廟工地。（記者許國楨攝）

    陳嫌藏匿興建中的宮廟工地。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    殺妻後「跳蛙式」落跑逃亡 狠夫臉書被灌爆：不配當人！
    2022/03/16 18:38

    殺妻後「跳蛙式」落跑逃亡 狠夫臉書被灌爆：不配當人！
    狠男當4歲兒面前殺妻逃亡 家屬激動：不能原諒！
    2022/03/16 12:45

    狠男當4歲兒面前殺妻逃亡 家屬激動：不能原諒！

    糖尿病年輕化 這些行為讓血糖飆不停
    27刀砍殺前妻裝箱棄屍！洗碗工判無期徒刑定讞
    2022/02/25 11:02

    27刀砍殺前妻裝箱棄屍！洗碗工判無期徒刑定讞
    過不到結婚1週年！夫刺死嬌妻後潛逃 3天後被發現陳屍火車鐵軌
    2022/02/14 12:28

    過不到結婚1週年！夫刺死嬌妻後潛逃 3天後被發現陳屍火車鐵軌

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    工程師當幼兒面70刀砍死妻 二審認可教化減刑改判14年
    2022/01/04 13:40

    工程師當幼兒面70刀砍死妻 二審認可教化減刑改判14年
    狠男殺妻對折塞入塑膠桶 家屬悲痛要凶手「還個公道」
    2021/12/03 18:58

    狠男殺妻對折塞入塑膠桶 家屬悲痛要凶手「還個公道」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播