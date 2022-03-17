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    做假帳侵占電影公司1.1億 女會計重判8年半

    台北地院。（資料照）

    台北地院。（資料照）

    2022/03/17 17:28

    〔記者張文川／台北報導〕曾發行「血觀音」、「無雙」等電影的双喜電影發行公司，遭女會計陳玉玲侵占1.1億元公司款，台北地檢署偵查後起訴，台北地院今依數罪將她判處8年6月徒刑，並沒收犯罪所得。可上訴。

    双喜公司是香港知名製片、監製陳永雄於2015年12月在台創建，發行過多部電影大片，包括「從前，有個好萊塢」、「比利林恩的中場戰事」、「湄公河行動」、「血觀音」、「無雙」等。

    台北地檢署起訴指出，陳永雄平時在香港工作，將台灣的公司財務會計、出納等事項委由陳玉玲處理，陳女每個月卻挪用上百萬元公款，大部分用以還債，再做會計假帳以掩飾犯行。

    陳永雄後來發現公司帳目落差多達1.1億，致電詢問陳女，陳女自知犯行曝光，趕在陳永雄提告前自首，台北地檢署依業務侵占罪嫌起訴陳女。

    台北地院審理期間，陳女認罪，律師表示陳女有回補部分金額，起訴金額與檢方認定有差距，仍須核對確認。告訴人陳永雄的律師當庭質疑陳女藉此拖延訴訟，認為全案帳目只有十幾筆，陳女核對進度緩慢，被害人無法接受。

    法官命令陳女每14天至少須對完1個月的帳。北院釐清案情事實後，今天宣判，將陳女多次侵占犯行併判8年半。

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