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    首頁　>　社會

    竹科主管帶小三去美國出差 妻赫見賭城親密照獲判賠80萬

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2022/03/17 17:36

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕吳姓竹科主管偷吃經營餐飲業的康姓老闆娘，連去美國出差都帶著康女，結果被廖姓妻子在老公手機內發現康女跟老公暢遊賭城的親密照，憤而對2人求償200萬元，新竹地院最後判賠80萬。

    廖女指控，2019年6月發現先生吳男手機内，有他去美國拉斯維加斯出差時與小三康女親密合照，及康女躺在床上睡覺照片，事後吳男坦承姦情，並立下切結書聲明會結束不正常關係回歸家庭。然而2人不知悔改仍繼續偷來暗去，吳男甚更改康女LINE帳號頭像以避免她發現，又陸續帶康女到越南及中國等地出差約會，憤而向2人求償200萬元。

    法官根據證據指出，吳男於2份切結書中坦承與康女合意性交、共同出差及旅遊等不倫關係，且2人入出境紀錄、合照等客觀證據，均可佐證。

    吳男雖抗辯妻子多次在家中大吵大鬧，對他動手施暴，連續撥打數十通電話給他，威脅自殺給他看，法官認為這些情事就算屬實，也不能合理化吳男違反婚姻中忠誠義務。最後判吳男與小三康女需賠償廖女80萬元。

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