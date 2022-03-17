遭男友爸性侵竟被要求「吞下去」 女友不忍了！

女子住在男友家，不料男友羅姓父親趁她在客廳熟睡時伸出「鹹豬手」進入其內褲內搓揉陰部。（情境照）

2022/03/17 17:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名在工地打工的女子住在男友家，不料男友羅姓父親趁她在客廳熟睡時伸出「鹹豬手」進入其內褲內搓揉陰部，女子嚇醒，向男友哭訴，男友全家要她「別報警」、「吞下去」，但女子不願忍耐，決定挺身提告，法庭上男友父親矢口否認，但不為法官採信，今被判處9月有期徒刑。

此事發生於前年7月間，女子4月間就搬到男友家居住，原本跟男友家人相處融洽，也曾多次一起吃過飯，但7月11日女友晚間從工地回來，吃了宵夜，人非常累，就趴睡在客廳，豈料隔天清晨6點，他感覺有人伸手到她陰部，不停搓揉，轉頭一看，竟是男友的爸爸，她斥喝「你在做什麼」，男友爸故作無事狀，跑到廚房便不出來。

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女子跑到男友的房間向他哭訴，一邊是自己的爸爸，一邊是自己的女友，他當下不知如何是好，跑去問爸爸，爸爸矢口否認，但女友痛哭失聲，不停顫抖，她從未見過女友有如此失控的情緒。女友堅持搬到外面居住，男友已跟著出去，此事把羅家搞得一團亂。

女友堅持報警提告，但男友媽媽苦勸兒子，叫女友別報警，女友不想忍耐堅持提告，羅父到法庭仍矢口否認，堅稱女子瞎掰，還說她有次全身脫光衣服就在客廳走動。

法官傳喚男友及男友媽媽，2人皆稱沒有目睹此事，但女友對於家中的陳設知之甚詳，對於當天發生的事情，描述得相當完整，其當下的反應也與妨害性自主罪的被害人相符，因此對於羅父的辯詞不予採信，判他9月徒刑。

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