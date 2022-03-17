2男夾不到公仔直接偷 3分鐘物歸原位仍送辦

梁男夾不到改伸手偷公仔，整個過程監視器全都錄。（圖由讀者提供）

2022/03/17 15:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，陳姓與梁姓男子日前搭友人車去夾公仔，花了500元沒夾到不甘心，竟伸手拿走公仔，在湯姓車主斥責下，2人3分鐘後物歸原位，但因竊盜是公訴罪，警方昨將2人依法送辦，2人悔不當初，大嘆得不償失！

高市3名男子日前好玩駕車到鳳山區八德路1間夾娃娃機店，3人花了500元夾娃娃沒夾到，湯姓男子不夾了去開車，留下陳男、梁男2人繼續夾娃娃。

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不料2人還是沒夾到娃娃不甘心，梁男乾脆伸手進入取物口，下手偷竊機台內1盒公仔，2人得手後搭乘湯男自小客車離去。

湯男以為2人夾到公仔，沒想到2人竟稱夾不到伸手拿取，湯男車上斥責2人不該偷竊公仔，要求2人快放回去，否則警方以車追人，會被警方移送法辦，抱怨會被2人害慘了。

湯男趕緊駕車載2人折返夾娃娃機店，大約花了3分鐘時間，將公仔物歸原位，3人才一同離去；不過整個行竊過程，監視器全都錄，還被PO上網路。

文山所以車追人通知3人到案，陳、梁男坦承因好玩去夾娃娃，卻夾不到不甘心，乾脆用拿得比較快，但辯稱已經放回去。

警方告誡陳、梁男2人，竊盜是公訴罪不能開玩笑，好玩拿走已行竊得手，就算事後歸還，也已來不及，將留下前科紀錄，2人感到後悔不已，大嘆得不償失。

警訊後昨將2人依竊盜罪嫌函送法辦。

警方將梁男（左前）、陳男依法送辦。（圖由讀者提供）

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