中市砂石業者規避稽查 疑站哨派出所旁監控

員警在臉書揭露砂石業者找人坐計程車在派出所旁監控警方出勤。（圖由時代力量台中黨部提供）

2022/03/17 15:29

〔記者何宗翰／台中報導〕台中警六分局一名基層警員揭露，警方經常針對出入工業區的違規砂石車取締，過去數週以來，卻有砂石業者派人跟蹤、通報警方出勤狀況，憂心員警人身安全。時代力量台中黨部今天發佈聲明，認為這已是明目張膽和公權力作對，要求台中市警局必須拿出作為。

時代力量台中黨部指出，工業區有許多上下坡路段，超載可能造成爆胎、煞車失靈、斷軸，基層警員在臉書揭露，數週以來有兩組砂石車業者在工業區派出所周圍出入口監視、跟蹤並通報警方出勤情況，有員警擔憂下一步會不會跟蹤到家裡？並表示為員警的生命安全感到擔心。

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時代力量台中黨部潭雅神區主任鄭勁節表示，砂石業者為了規避稽查，竟監控員警出勤狀況，這已是明目張膽和公權力作對，而且不是第一天發生，警六分局的長官是否知悉？市警局一定要有所對策，不能放任此事繼續發生！

時代力量台中黨部東南區主任徐小媚指出，砂石業背後利益龐大，許多業者政商關係良好，某些政治人物本身就是經營砂石業，可以想見員警在取締砂石車違規的壓力，此時長官應給予支持鼓勵，最重要的是拿出具體作為，別讓基層獨自面對。

對此警六分局表示，因疑似監控位置屬公共場所，尚無不法情事，但為維護員警及駐地安全，將持續加強駐地周遭安全維護，如發現可疑人物出沒，將加強盤查並約制勸離，對於認真執法之員警，警方絕對給予支持肯定，並保護其人身安全及正當執法立場。

警六分局指出，去年共取締451件砂石車違規，今年迄今取締65件違規，裝載砂石土方未依規定使用專用車輛，最高罰8萬元，超載則依總超載量開罰，最高每超載1公噸加罰5千元，籲請民眾遇有警方攔檢時，應配合員警指揮及稽查，並應尊重警方執法立場，不應有挑戰公權力之行為。

員警在臉書揭露砂石業者找人騎重機在派出所旁監控警方出勤。（圖由時代力量台中黨部提供）

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