誤認千萬鑽石遭友人設局強盜 賣家縱火洩憤判5年

桃園市龍潭區去年1月17日凌晨發生火警，燒毀洗車場及鄰近照顧弱勢孩童的社福據點。（資料照）

2022/03/17 15:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龍潭區一間洗車場去年1月間發生大火，延燒隔壁照顧弱勢孩童的社福單位，有名男子從火場逃生，經查他竟是涉及縱火的葉姓男子，原來他攜帶千萬元鑽石欲交易，一覺醒來發現鑽石不翼而飛，誤以為遭友人設局強盜憤而縱火，事後鑽石就在現場尋獲，葉男被桃園地院依放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物罪判處5年徒刑。

為尋找收購鑽石的買家，葉男經由黃姓友人介紹，去年1月16日下午5點，與羅姓、褚姓、楊姓男子一同前往事發的洗車場欲交易，後因葉男在該處小憩一會，醒來後發現四下無人，身上攜帶的鑽石不見，誤以為遭到黃男等人設局下藥強盜，遂於隔天凌晨0點多，以含有輕質異鏈烷烴成分的物品引火後逃逸，火勢迅速吞噬洗車場，延燒隔壁社福單位。

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桃園市消防局火調科調查，起火原因指向人為縱火，另從現場監視器發現，起火前後僅有葉男一人進進出出並有火光，警方遂將葉男移送偵辦；葉男則喊冤，當天他透過黃男介紹，輾轉到了洗車場，現場除了他，還有羅、褚、楊3人，豈料吃了對方買來的熱炒後覺得頭暈，過不久就睡著了，醒來後身旁都沒人，身上貴重物品都不見，他找不到就離開了，事後才知現場發生火警。

判決指出，葉男自稱遭到下藥強盜，體內雖驗出安眠藥成分，但在場所有人都有吃楊男買回的餐點，且葉男火警前後仍能步行進出洗車場，顯見案發時意識尚屬清楚，事後鑽石也在現場尋獲，黃男等人被控強盜已獲不起訴。

反觀，火警前後僅葉男一人在場，其供詞更是前後不一，警訊時供稱火警時是被濃煙及外頭吵鬧聲吵醒，後又改稱醒來才發現空壓機有冒煙，偵訊過程時而稱被嗆醒、時而稱突然醒來，加上火災鑑定已排除自燃或電器因素，可認葉男有縱火行為，亦有誤以為遭人設局強盜，因此心生不滿縱火洩憤的動機，事後卻否認犯行、未見悔意，至今未與受害者達成和解，審結依放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物罪，判處葉男5年徒刑，可上訴。

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