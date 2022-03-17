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    女子圖書館看書包包遭竊 警追竊賊發現竟是老師

    警方獲報後展開追查，1小時內就找到52歲的王姓竊賊，竊賊竟還是一名老師，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。（記者鄭景議翻攝）

    警方獲報後展開追查，1小時內就找到52歲的王姓竊賊，竊賊竟還是一名老師，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。（記者鄭景議翻攝）

    2022/03/17 14:40

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市林姓女子本月8日在文山區市立圖書館萬興分館看書時，把手提袋放在閱覽區座位，一個不留神發現東西不見了，警方獲報後展開追查，1小時內就找到52歲的王姓竊賊，竊賊竟還是一名老師，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

    林女表示，當時她把手邊重要的文件、保溫杯及手提袋留在閱覽區座位，中途曾離開拿書，一個不留神發現東西不見了，當下懷疑遭人竊取，立刻前往文山分局指南派出所報案。

    指南派出所警員徐駿霖接獲報案後即展開追查，一邊詢問案情一邊同時調閱監視器，深怕錯過偵辦黃金時間，經追查果不其然，竊嫌尚未走遠，鎖定犯嫌並過濾監視器畫面確認嫌疑人動向後，發現犯嫌正攜帶失竊物品朝圖書館後方連鎖超市離去。

    警員徐駿霖迅速驅車前往現場攔截該犯嫌，並帶返派出所瞭解查辦，自林女報案到逮捕犯嫌全程僅花費56分鐘。

    王姓嫌犯在應訊時坦承自己是老師，但並不肯透露學校名，還辯稱是在圖書館內撿到林女失竊物品，想將物品送至圖書館失物招領區，但忘記了才一路攜出圖書館，要到連鎖超市用餐；全案警詢後依據刑法竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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