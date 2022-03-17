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    插翅難飛！毒販狂奔巷內逃竄 被偵防車「夾」在圍牆上

    警方偵防車將石嫌「夾」在圍牆上。（警方提供）

    警方偵防車將石嫌「夾」在圍牆上。（警方提供）

    2022/03/17 13:32

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑大日前緝捕一名石姓毒販，石嫌為逃避查緝拔腿狂奔並在巷內逃竄，警方偵防車緊追，唯恐他再逃到馬路上恐造成其他用路人危險，當機立斷夾擊在圍牆上，石嫌當場被夾的「服服貼貼」動彈不得，束手就擒，警方同時再逮捕另名共犯並起出大量毒品，全案送辦後檢方最近依毒品罪嫌偵結起訴。

    台中市刑大偵二隊今年初查緝毒品案件向上溯源，經鍥而不捨積極分析清查，除掌握分別40歲、30歲的李姓及石姓男子涉販毒重嫌，並根據2嫌生活習性及接觸對象，鎖定他們在中市北屯區某租屋處的藏匿點，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經蒐證完備後收網。

    警方當晚準備攻堅搜索時，剛開車返回的石嫌，在租住處門口發現大批警力立即棄車拔腿狂奔，為防止石嫌逃竄過程危及其他用路人安全，警方偵防車循逃逸方向追緝，見他逃入窄巷內當機立斷，偵防車逐漸左偏靠近石嫌以左車頭將他「夾」在圍牆上，而且「夾」得恰到好處，不僅讓石嫌動彈不得無法繼續逃竄，偵防車與犯嫌也都毫髮無傷。

    石嫌見警方駕駛技術如此了得，只好乖乖束手就擒，同時間警方也順利逮捕李嫌到案；警方調查，2嫌平日透過LINE、微信等通訊軟體與買家聯繫，並以「男的、女的」作為毒品代號躲避警方追緝，當場起獲海洛因5包（毛重29.64公克）、安非他命13包（毛重186.53公克）、毒咖啡包25包（毛重110.07公克）、手槍子彈9顆、手槍彈匣1個、毒品吸食器2組、熱風槍1支、咖啡包空分裝袋166個、手機6支等贓證物。

    偵二隊長洪緯儒今天說，該案訊後移送台中地檢署偵辦，兩嫌最近均被依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴，警方將全力查緝毒品上游製、販、運等犯罪行為，避免危害國人健康。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    石嫌當場束手就擒。（警方提供）

    石嫌當場束手就擒。（警方提供）

    警方進行搜索。（警方提供）

    警方進行搜索。（警方提供）

    警方查扣大量毒品及手槍子彈。（警方提供）

    警方查扣大量毒品及手槍子彈。（警方提供）

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