南科光學大廠女副理竊機密賣中國起訴 查扣1422 萬

南科高雄園區光學大廠爆內鬼竊機密赴中營利。（資料照）

2022/03/17 12:45

〔記者蔡清華／高雄報導〕南科某光學大廠驚爆有2名女業務員工，將公司內部人造光源核心機密資料偷走後，在中國和台灣成立新公司，利用公司技術在中國營利，橋頭地檢署偵結起訴，聲請查扣主嫌王女1422萬財產獲准。

經查，該公司位在南科高雄園區，是國內知名人造光源和光譜分析技術大廠，雖然沒有上市上櫃，資本額也僅1.5億，但技術、市佔率全台第一，主要服務行業包括半導體 等產業，美國大廠Amazon、First Solar都是這間科技廠的客戶。

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調查發現，該大廠的王姓行銷業務副理（女，37歲）和陳姓工程部技術組小組長（女，42歲）發現公司技術具有相當市場價值，竟勾結該公司中國地區周姓業務經理，分別在中國及台灣設立公司。

先由王女趁在職期間能接觸到公司「零件採購」資料，再由陳女偷偷拷貝走公司內部產品設計機構圖和光學分析系統等機密資料，利用大廠的機密資料，用以投標中國及香港各大學研究室及私人企業標案。

橋檢將涉案的王、陳兩女拘提到案，但兩人否認犯行，檢方依違反營業秘密法聲押王女，被法院裁定10萬元交保，檢方不服提抗告，經發回後，成功羈押禁見獲准；陳女則在檢方複訊後諭知6萬元交保並限制住居。

全案橋檢今天依違反營業秘密罪嫌偵結起訴，被告王女與中國公司因本案犯行獲取之犯罪所得1822萬5361元（其中1422萬6943元橋頭地方法院裁定扣押）宣告沒收。

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