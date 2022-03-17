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    網紅夜闖台中空屋燒金紙直播 「晚安小雞」、法師等4人被法辦

    陳姓直播主近日至中市北區1處空屋，對著素描女孩畫像膜拜且焚燒金紙，被依公共危險等罪送辦。（擷自「晚安小雞」臉書）

    陳姓直播主近日至中市北區1處空屋，對著素描女孩畫像膜拜且焚燒金紙，被依公共危險等罪送辦。（擷自「晚安小雞」臉書）

    2022/03/17 12:33

    〔記者許國楨／台中報導〕以台灣探險為主題的網紅「晚安小雞」，日前闖入台中一棟空屋以「陳屍在這的小女孩」當主題探險直播，還當場焚燒金紙給神龕上的素描女孩，過程雖驚悚懸疑引發熱議，但因台中才剛發生6死惡火也驚動警方，警方今天表示，已將「晚安小雞」等4人依公共危險等罪送辦，絕不姑息。

    29歲的網路陳姓直播主「晚安小雞」，去年7月曾至北市1處廢棄醫院探險，發現1具風乾遺體而聲名大噪，另闖南投臥龍洞古道3人命案地點燒紙錢、點菸插地、噴漆等，避免迷路還沿途做記號，損害林班地內面積近0.3公頃遭罰款等，這次到空屋燒紙錢給素描小女孩，再度引發話題，但也驚動警方主動介入偵辦。

    轄區第二分局今天說，本月10日0時許，警方獲報北區一棟大樓內有人焚燒金紙，立人派出所員警立即前往現場，到場時已無燃燒情事，現場經查係直播主「晚安小雞」及攝影師、助手、法師各1名，聲稱因該處曾發生兇案，為超渡亡靈，於現場進行法事始有焚燒金紙情事。

    因該處為閒置已久空屋，一時間未能確認屋主身分，經查明在場4人身分，逐一抄登資料後，先予放行離去，但警方為維護民眾生活安全，經鍥而不捨多方查證，當天下午確認該房產所有權人身分，告知上情，屋主表示並無所謂兇案，主張要對侵入者提出告訴。

    因近日火災案件頻傳，唯恐星星之火造成燎原之勢，警方深感此風不可長，決定火速將此4人送辦，全案依公共危險、侵入住宅及妨害名譽等罪嫌函送臺中地檢署偵辦；分局長陳家銘呼籲，水火無情，民眾切勿以身試法，造成不可挽回的後果，警方必定強力執法杜絕此等歪風，對於不法行為絕不寬待。

    陳姓直播主近日至中市北區1處空屋，對著素描女孩畫像膜拜且焚燒金紙，被依公共危險等罪送辦。（擷自「晚安小雞」臉書）

    陳姓直播主近日至中市北區1處空屋，對著素描女孩畫像膜拜且焚燒金紙，被依公共危險等罪送辦。（擷自「晚安小雞」臉書）

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