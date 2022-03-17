新北火災鑑識中心啟用 不破壞量測混凝土火害鑑識吸睛

新北市今天為全國首創導入智能管理的火災鑑識中心舉辦啟用，新北市長侯友宜（左）主持啟用，也對外發表火災鑑識公仔「神探犀妞」，展現新北火災鑑識女力。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/17 11:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府今天啟用火災鑑識中心，打造全國唯一導入智能管理、可遠端監測儀器、環境狀態的火災鑑識中心，為目前全國火災鑑識量能最大、功能最齊全的新一代火災鑑識中心，其中更由臺北科大土木工程系教授主持的混凝土不破壞火場鑑識，得以在不破壞火場建築下，分析出建築物受火害程度，可望應用在類似八仙塵爆、五股大爆炸案等廣泛火災建築物分析。

新北市消防局火災鑑識中心今天啟用，市長侯友宜、消防局長黃德清等多位民代共同揭幕，眾人也參觀占地一百八十坪、斥資兩千餘萬精密儀器、設備的火災鑑識中心，瞭解新北火災鑑識從火災調查時期至今，歷經五股爆炸案、八仙塵爆、三重六張街縱火、衛福部台北醫院等重大火災案件，得以迅速還原起火處所、災因，釐清肇事責任歸屬，作為司法審判關鍵佐證。

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侯友宜說，他也讓新北火災鑑識向刑事局取經，以科學為基礎論證，展現專業與公信驗證，並持續透過科技系統輔助，高空攝影、3D繪圖重現火場全貌，建立火災調查系統資料庫

消防局今天同步發表火災鑑識公仔「神探犀妞」，展現火災鑑識中心技正王惠慧等6位女消防官，透過女性細膩蒐證調查及敏銳分析能力，充分展現鑑識工作專業調查、抽絲剝繭、力求真相的特質，在工作上表現相當傑出，所以才會有「神探犀妞」公仔的發想，身著沉穩的深藍色鑑識服裝、勘察鞋及工具包，手持放大鏡，塑造如同名偵探「福爾摩斯」之專業形象同時，融入女力意象，也展現市府對於女力實踐決心。

火調鑑識中心主任高宗祺表示，火災鑑識中心不僅建立火災調查系統資料庫，也與臺北科技大學、臺灣科技大學、中山大學、高雄大學等學界翹楚簽署「量測鋼筋混凝土結構受火害程度」MOU合作協定，整合鑑識及火害程度等大數據析分析，找出火災態樣及潛勢危害地區，將成果反饋至防火政策上。

今天也展示全台第一的電路板模組，透過電流提供消防人員做鑑定，另也展示氣象層析儀，把跡證放入儀器分析，藉由氣體判斷為何種物體，分析是否遭縱火，了解起火原因等。

消防局長黃德清說，火災鑑識中心不僅發揮在火場鑑識，也可應用在新北市5樓以下的公寓、透天厝住宅用火災警報器，及針對弱勢族群執行居家安全訪視，與工廠防火診斷等，在「發現原因」同時，更積極「解決問題」。

新北市今天為全國首創導入智能管理的火災鑑識中心舉辦啟用，新北市長侯友宜（中）、民代等到場見證。（記者吳仁捷翻攝）

新北市今天為全國首創導入智能管理的火災鑑識中心舉辦啟用，新北市長侯友宜（中）、民代等到場見證。（記者吳仁捷翻攝）

新北市今天為全國首創導入智能管理的火災鑑識中心舉辦啟用，新北市長侯友宜、民代等到場見證；圖為鑑識人員火場採證。（記者吳仁捷翻攝）

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