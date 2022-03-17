網戀詐騙老梗 癡情女提領情人節禮物險失3萬「報關費」

女子接到電話稱要繳報關費用才能提領禮物，急著到銀行匯款。（讀者提供）

2022/03/17 08:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名女子在網路上結交外國男子，網友要送名牌包當情人節禮物跨海寄送，幾天後女子接到物流電話稱要繳交3萬元的報關費用才能提領貨物，急忙地到銀行欲匯款，行員驚覺有異通報警方，聯手攔阻這起詐騙案。

16日中午楠梓警分局右昌派出所獲報，中國信託銀行一名女子疑似遭詐騙，警員隨即趕赴現場，得知是一名陳姓女子日前在社群軟體Instagram結識了一位住在美國的外國男網友，兩人一拍即合，相談甚歡。

請繼續往下閱讀...

上週該網友以過情人節名義要送陳女名牌包，幾天後陳女果然接到物流公司的電話，需要繳交約1千美元的報關費用，折合台幣約3萬元，陳女不疑有他前往銀行欲匯款。

但行員發現該匯款的帳戶是私人帳戶而不是物流公司，覺得有異於是請警方前往協助，警方了解後告知陳女這是典型的詐騙手法，詐騙集團利用社群軟體認識被害人，從聊天過程中慢慢了解對方喜好，再運用一些曖昧手法取得被害人對愛情憧憬產生情愫，之後詐騙集團會以想送禮的名義要寄包裹給被害人，再以要報關繳稅或其他名義要求被害人匯款，詐取錢財，陳女聽了之後恍然大悟。

楠梓分局呼籲網路交友要當心，若在網路上結識外國網友，對方以借款、投資等名義要求匯款，務必提高警覺，切勿依其指示匯款，請立即撥打反詐騙諮詢專線165、報案專線110多方查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法